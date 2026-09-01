Іранський аеропорт зазнав нападу в рамках нової хвилі атак США
Київ • УНН
Аеропорт Джірофт у провінції Керман став ціллю нової хвилі ударів США. Раніше повідомляли про атаки біля Ормузької протоки та островів.
Американські ракети у вівторок уразили аеропорт на півдні Ірану. Про це повідомляє іранське державне телебачення, передає УНН із посиланням на The Guardian.
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Аеропорт Джірофт у провінції Керман став останньою метою нової хвилі американських авіаударів.
США завдадуть ще більшої шкоди, якщо Іран завдасть удару у відповідь - Трамп про атаки в Ормузькій протоці01.09.26, 21:25 • 1794 перегляди
Раніше іранське телебачення повідомляло про кілька ударів уздовж узбережжя Ормузької протоки та по іранських островах у Перській затоці.
Нагадаємо
Центральне командування США заявило, що удари по силах КВІР мали зупинити встановлення мін в Ормузькій протоці. Атаки назвали відповіддю на загрозу судноплавству.