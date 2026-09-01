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Financial Times

Військові США заявляють, що зосередили атаки на запобіганні встановлення нових мін в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

Центральне командування США заявило, що удари по силах КВІР мали зупинити встановлення мін в Ормузькій протоці. Атаки назвали відповіддю на загрозу судноплавству.

Військові США заявляють, що зосередили атаки на запобіганні встановлення нових мін в Ормузькій протоці

Центральне командування США заявило у понеділок, що його атаки на іранські цілі в неділю були спрямовані на запобігання встановленню нових мін в Ормузькій протоці, передає УНН із посиланням на AP.

"Війська США зробили обмежені, точні дії проти сил КВІР, які встановлюють міни і становлять безпосередню загрозу в Ормузькій протоці", — йдеться у заяві Центрального командування. "По суті, Іран створив загрозу, а американські військові усунули її, щоб захистити цивільних моряків, комерційне судноплавство та вільний рух світової торгівлі".

У вівторок Центральне командування знову підкреслило, що його атаки були тільки за іранською агресією проти комерційних судів і американських військ у регіоні.

Ще два кораблі атакували в Ормузькій протоці та навколо неї01.09.26, 19:30 • 2138 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Центральне Командування Збройних сил США
Сполучені Штати Америки
Іран