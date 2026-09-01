Военные США заявляют, что сосредоточили атаки на предотвращении установки новых мин в Ормузском проливе

Центральное командование США заявило в понедельник, что его атаки на иранские цели в воскресенье были направлены на предотвращение установки новых мин в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на AP.

"Американские войска предприняли ограниченные, точечные действия против сил КСИР, устанавливающих мины и представляющих непосредственную угрозу в Ормузском проливе", — говорится в заявлении Центрального командования. "По сути, Иран создал угрозу, а американские военные устранили ее, чтобы защитить гражданских моряков, торговое судоходство и свободное движение мировой торговли".

Во вторник Центральное командование вновь подчеркнуло, что его атаки были направлены исключительно против иранской агрессии в отношении торговых судов и американских войск в регионе.

Ещё два судна подверглись нападению в Ормузском проливе и вблизи него