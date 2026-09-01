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Financial Times

Ещё два судна подверглись нападению в Ормузском проливе и вблизи него

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Танкер был поражён тремя снарядами при выходе из Персидского залива. О жертвах и загрязнении не сообщалось, ответственность не была установлена.

Ещё два судна подверглись нападению в Ормузском проливе и вблизи него

Британский центр управления морскими торговыми операциями (UKMTO) сообщил о получении сообщений об атаке на судно в Ормузском проливе, а также о втором сообщении об инциденте с танкером в прилегающих водах, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В первом сообщении UKMTO заявило, что в понедельник танкер был поражен тремя снарядами при выходе из Персидского залива через пролив к востоку от Омана. По данным мониторингового агентства, сообщений о пострадавших на борту или каком-либо воздействии на окружающую среду в результате атаки не поступало.

Во втором сообщении UKMTO сообщило, что в понедельник у побережья Омана, также к востоку от пролива, поступило сообщение «с участием танкера и военных сил». Ответственность за нападения пока никто на себя не взял.

Командующий войсками США заявил, что Ормузский пролив очищен от мин, союзники сомневаются в этом28.08.26, 07:45 • 4272 просмотра

Антонина Туманова

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