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Financial Times

Иранский аэропорт подвергся нападению в рамках новой волны атак США

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Аэропорт Джирофт в провинции Керман стал целью новой волны ударов США. Ранее сообщалось об атаках в районе Ормузского пролива и островов.

Иранский аэропорт подвергся нападению в рамках новой волны атак США

Американские ракеты во вторник поразили аэропорт на юге Ирана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Аэропорт Джирофт в провинции Керман стал последней целью новой волны американских авиаударов.

США нанесут ещё больший ущерб, если Иран нанесёт ответный удар, — Трамп об атаках в Ормузском проливе01.09.26, 21:25 • 1642 просмотра

Ранее иранское телевидение сообщало о нескольких ударах вдоль побережья Ормузского пролива и по иранским островам в Персидском заливе.

Напомним

Центральное командование США заявило, что удары по силам КСИР должны были остановить установку мин в Ормузском проливе. Атаки назвали ответом на угрозу судоходству.

Антонина Туманова

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