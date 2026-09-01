Иранский аэропорт подвергся нападению в рамках новой волны атак США
Киев • УНН
Аэропорт Джирофт в провинции Керман стал целью новой волны ударов США. Ранее сообщалось об атаках в районе Ормузского пролива и островов.
Американские ракеты во вторник поразили аэропорт на юге Ирана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Аэропорт Джирофт в провинции Керман стал последней целью новой волны американских авиаударов.
США нанесут ещё больший ущерб, если Иран нанесёт ответный удар, — Трамп об атаках в Ормузском проливе01.09.26, 21:25 • 1642 просмотра
Ранее иранское телевидение сообщало о нескольких ударах вдоль побережья Ормузского пролива и по иранским островам в Персидском заливе.
Напомним
Центральное командование США заявило, что удары по силам КСИР должны были остановить установку мин в Ормузском проливе. Атаки назвали ответом на угрозу судоходству.