Иранский аэропорт подвергся нападению в рамках новой волны атак США

Американские ракеты во вторник поразили аэропорт на юге Ирана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Аэропорт Джирофт в провинции Керман стал последней целью новой волны американских авиаударов.

США нанесут ещё больший ущерб, если Иран нанесёт ответный удар, — Трамп об атаках в Ормузском проливе

Ранее иранское телевидение сообщало о нескольких ударах вдоль побережья Ормузского пролива и по иранским островам в Персидском заливе.

Напомним

Центральное командование США заявило, что удары по силам КСИР должны были остановить установку мин в Ормузском проливе. Атаки назвали ответом на угрозу судоходству.