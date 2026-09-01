США нанесут ещё больший ущерб, если Иран нанесёт ответный удар, — Трамп об атаках в Ормузском проливе
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США наносят удары по целям вблизи Ормузского пролива. Он пригрозил Ирану более масштабной атакой в ответ.
Президент США Дональд Трамп заявил в сообщении в социальных сетях, что США наносят удары по целям вблизи Ормузского пролива, передает УНН.
"Если потерпевшая крах иранская нация ответит на этот вполне оправданный удар, она снова подвергнется удару, гораздо более сильному и масштабному, но это будет не самый крупный удар из всех — он еще ждет своего часа", — сказал он.
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