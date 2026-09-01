США нанесут ещё больший ущерб, если Иран нанесёт ответный удар, — Трамп об атаках в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в сообщении в социальных сетях, что США наносят удары по целям вблизи Ормузского пролива, передает УНН.

"Если потерпевшая крах иранская нация ответит на этот вполне оправданный удар, она снова подвергнется удару, гораздо более сильному и масштабному, но это будет не самый крупный удар из всех — он еще ждет своего часа", — сказал он.

Военные США заявляют, что сосредоточили атаки на предотвращении установки новых мин в Ормузском проливе

Трамп добавил: "Когда все закончится, от Исламской Республики Иран почти ничего не останется!"

Ещё два судна подверглись нападению в Ормузском проливе и вблизи него