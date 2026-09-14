Частина лівого берега Києва залишилася без світла, зупинилося метро - соцмережі

У частині Києва на лівому березі зникло електропостачання, передає УНН.

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Як повідомляють місцеві пабліки, частина лівого берега залишилася без світла. Також про перебої повідомляється і у Голосіївському районі.

Окрім того, стверджується, що світло зникло також у метро.

Причина відключення світла наразі невідома. ДТЕК та влада Києва інформацію про відключення не коментували.

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