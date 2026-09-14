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Частина лівого берега Києва залишилася без світла, зупинилося метро - соцмережі

Київ • УНН

 • 12980 перегляди

На лівому березі Києва та в Голосіївському районі повідомляють про відсутність електрики. Світло також зникло в метро, причина невідома.

Частина лівого берега Києва залишилася без світла, зупинилося метро - соцмережі

У частині Києва на лівому березі зникло електропостачання, передає УНН

Деталі 

Як повідомляють місцеві пабліки, частина лівого берега залишилася без світла. Також про перебої повідомляється і у Голосіївському районі. 

Окрім того, стверджується, що світло зникло також у метро. 

Причина відключення світла наразі невідома. ДТЕК та влада Києва інформацію про відключення не коментували.

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Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Відключення світла
Електроенергія
Київ