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путін не хоче домовлятися про припинення ударів по енергетиці до зими – FT

Київ • УНН

 • 3310 перегляди

путін не поспішає припиняти удари по енергетиці України до зими, сподіваючись посилити тиск на Київ. москва не підтвердила заяву Трампа.

путін не хоче домовлятися про припинення ударів по енергетиці до зими – FT

володимир путін не поспішає укладати угоду про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та росії, попри заяву президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на людей, знайомих із позицією кремля, пише УНН.

Деталі

За даними видання, путін не хоче укладати таку угоду до настання зими, оскільки вважає, що удари по українській енергетичній інфраструктурі можуть посилити тиск на Київ та змусити Україну піти на поступки.

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Джерело, знайоме з позицією росії, підтвердило FT, що москва та Київ відновили переговори щодо можливого енергетичного перемир'я. Водночас росія поки офіційно не підтвердила заяву Трампа про вже досягнуту домовленість.

Трамп оголосив про угоду, але Київ був здивований

Трамп у понеділок заявив, що Україна та росія нібито погодилися припинити взаємні удари по енергетичних об'єктах. За даними FT, ця заява застала українських посадовців зненацька, оскільки Київ не отримав надійних гарантій виконання домовленості росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити відповідні удари, якщо міжнародні партнери зможуть гарантувати реальне припинення російських атак на українську енергетику, критичну інфраструктуру та маршрути постачання продовольства.

Україна не впевнена, що в росії є бажання дотримуватися будь-якої домовленості

– наголосив Зеленський.

За словами співрозмовників FT, Україна протягом кількох місяців пропонувала росії взаємно припинити удари по енергетичних об'єктах, портах та іншій критичній інфраструктурі. Однак москва не демонструвала зацікавленості в таких пропозиціях і натомість посилювала атаки.

Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський14.09.26, 19:22 • 14992 перегляди

Степан Гафтко

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