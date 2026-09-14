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путин не хочет договариваться о прекращении ударов по энергетике до зимы — FT

Киев • УНН

 • 12162 просмотра

путин не спешит прекращать удары по энергетике Украины до зимы, надеясь усилить давление на Киев. Москва не подтвердила заявление Трампа.

путин не хочет договариваться о прекращении ударов по энергетике до зимы — FT

Владимир Путин не спешит заключать соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с позицией Кремля, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Путин не хочет заключать такое соглашение до наступления зимы, поскольку считает, что удары по украинской энергетической инфраструктуре могут усилить давление на Киев и вынудить Украину пойти на уступки.

Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики, россия согласилась поступить так же — Трамп14.09.26, 18:27 • 14741 просмотр

Источник, знакомый с позицией России, подтвердил FT, что Москва и Киев возобновили переговоры о возможном энергетическом перемирии. В то же время Россия пока официально не подтвердила заявление Трампа о уже достигнутой договоренности.

Трамп объявил о соглашении, но Киев был удивлен

Трамп в понедельник заявил, что Украина и Россия якобы согласились прекратить взаимные удары по энергетическим объектам. По данным FT, это заявление застало украинских чиновников врасплох, поскольку Киев не получил надежных гарантий выполнения договоренности Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить соответствующие удары, если международные партнеры смогут гарантировать реальное прекращение российских атак на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и маршруты поставок продовольствия.

Украина не уверена, что у России есть желание соблюдать какие-либо договоренности

— подчеркнул Зеленский.

По словам собеседников FT, Украина в течение нескольких месяцев предлагала России взаимно прекратить удары по энергетическим объектам, портам и другой критической инфраструктуре. Однако Москва не демонстрировала заинтересованности в таких предложениях и вместо этого усиливала атаки.

Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы — Зеленский14.09.26, 19:22 • 16270 просмотров

Степан Гафтко

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