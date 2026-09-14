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Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики, россия согласилась поступить так же — Трамп

Киев • УНН

 • 14741 просмотра

Трамп заявил, что Украина и россия согласились не атаковать энергетические объекты друг друга. Он также призвал Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива рф.

Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики, россия согласилась поступить так же — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить ударов по объектам энергетики рф. россия согласилась поступить так же, написал Трамп в своей социальной сети Тruthsocial, передает УНН

Украина согласилась не наносить ударов по объектам российской энергетики. россия согласилась поступить так же 

- написал Трамп. 

Он снова заявил, что рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между россией и Украиной, а не Ираном. 

Дополнение

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить атаки на запасы дизельного топлива в россии, заявив, что они вызывают дефицит этого топлива во всем мире.

Трамп подтвердил, что призвал Президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на запасы дизельного топлива в россии.  

Павел Башинский

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