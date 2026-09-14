Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики, россия согласилась поступить так же — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить ударов по объектам энергетики рф. россия согласилась поступить так же, написал Трамп в своей социальной сети Тruthsocial, передает УНН.

Украина согласилась не наносить ударов по объектам российской энергетики. россия согласилась поступить так же - написал Трамп.

Он снова заявил, что рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между россией и Украиной, а не Ираном.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить атаки на запасы дизельного топлива в россии, заявив, что они вызывают дефицит этого топлива во всем мире.

Трамп подтвердил, что призвал Президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на запасы дизельного топлива в россии.