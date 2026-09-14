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Помер директор медичного центру Ігор Ільїн, в якого нещодавно стріляли у Києві

Київ • УНН

 • 14024 перегляди

Ігор Ільїн помер від тяжких ран після замаху в Києві. У нього стріляли щонайменше 23 рази, підозру оголосили військовослужбовцю.

Помер директор медичного центру Ігор Ільїн, в якого нещодавно стріляли у Києві

Помер директор медичного центру Інституту генетики репродукції у Києві Ігор Ільїн, в якого нещодавно стріляли у Києві. Про це повідомила директор клініки "Медичний центр лікування безпліддя" Тамара Юзько, передає УНН

Нагла смерть забрала нашого колегу - Ігоря Євгеновича Ільїна. Директора Медичного центру ІГР - Інституту генетики репродукції у Києві. Відомого акушера-гінеколога та репродуктолога, який стільки добра зробив людям на цьому світі. Від нас пішов унікальний чоловік, постать у медичному середовищі України 

- написала Юзько. 

Вона додала, що Ільїн "довго боровся з важкими ранами, але, врешті-решт, програв цей свій останній бій". 

Доповнення

У Києві 3 вересня чоловік впритул понад 20 пострілами розстріляв директора столичної клініки репродуктології, стрілка шукають, відкрито кримінальне провадження. 

У Києві військовослужбовцю повідомлено про підозру за замах на директора медичного центру, здійснивши не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї. 

За даними ЗМІ, 11 вересня Ільїн вийшов з коми, у якій перебував декілька днів після замаху. 

Павло Башинський

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