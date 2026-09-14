Помер директор медичного центру Ігор Ільїн, в якого нещодавно стріляли у Києві

Помер директор медичного центру Інституту генетики репродукції у Києві Ігор Ільїн, в якого нещодавно стріляли у Києві. Про це повідомила директор клініки "Медичний центр лікування безпліддя" Тамара Юзько, передає УНН.

Нагла смерть забрала нашого колегу - Ігоря Євгеновича Ільїна. Директора Медичного центру ІГР - Інституту генетики репродукції у Києві. Відомого акушера-гінеколога та репродуктолога, який стільки добра зробив людям на цьому світі. Від нас пішов унікальний чоловік, постать у медичному середовищі України - написала Юзько.

Вона додала, що Ільїн "довго боровся з важкими ранами, але, врешті-решт, програв цей свій останній бій".

Доповнення

У Києві 3 вересня чоловік впритул понад 20 пострілами розстріляв директора столичної клініки репродуктології, стрілка шукають, відкрито кримінальне провадження.

У Києві військовослужбовцю повідомлено про підозру за замах на директора медичного центру, здійснивши не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї.

За даними ЗМІ, 11 вересня Ільїн вийшов з коми, у якій перебував декілька днів після замаху.