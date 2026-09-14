Умер директор медицинского центра Игорь Ильин, в которого недавно стреляли в Киеве

Умер директор медицинского центра Института генетики репродукции в Киеве Игорь Ильин, в которого недавно стреляли в Киеве. Об этом сообщила директор клиники «Медицинский центр лечения бесплодия» Тамара Юзько, передает УНН.

Внезапная смерть забрала нашего коллегу — Игоря Евгеньевича Ильина. Директора Медицинского центра ИГР — Института генетики репродукции в Киеве. Известного акушера-гинеколога и репродуктолога, который столько добра сделал людям в этом мире. От нас ушел уникальный человек, личность в медицинской среде Украины — написала Юзько.

Она добавила, что Ильин «долго боролся с тяжелыми ранениями, но в конце концов проиграл этот свой последний бой».

Дополнение

В Киеве 3 сентября мужчина в упор более 20 выстрелами расстрелял директора столичной клиники репродуктологии, стрелка разыскивают, открыто уголовное производство.

В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медицинского центра: он произвел не менее 23 выстрелов в голову из огнестрельного оружия.

По данным СМИ, 11 сентября Ильин вышел из комы, в которой находился несколько дней после покушения.