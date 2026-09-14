Умер директор медицинского центра Игорь Ильин, в которого недавно стреляли в Киеве
Киев • УНН
Игорь Ильин умер от тяжелых ран после покушения в Киеве. В него стреляли как минимум 23 раза, подозрение объявили военнослужащему.
Умер директор медицинского центра Института генетики репродукции в Киеве Игорь Ильин, в которого недавно стреляли в Киеве. Об этом сообщила директор клиники «Медицинский центр лечения бесплодия» Тамара Юзько, передает УНН.
Внезапная смерть забрала нашего коллегу — Игоря Евгеньевича Ильина. Директора Медицинского центра ИГР — Института генетики репродукции в Киеве. Известного акушера-гинеколога и репродуктолога, который столько добра сделал людям в этом мире. От нас ушел уникальный человек, личность в медицинской среде Украины
Она добавила, что Ильин «долго боролся с тяжелыми ранениями, но в конце концов проиграл этот свой последний бой».
Дополнение
В Киеве 3 сентября мужчина в упор более 20 выстрелами расстрелял директора столичной клиники репродуктологии, стрелка разыскивают, открыто уголовное производство.
В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медицинского центра: он произвел не менее 23 выстрелов в голову из огнестрельного оружия.
По данным СМИ, 11 сентября Ильин вышел из комы, в которой находился несколько дней после покушения.