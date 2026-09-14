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Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування

Київ • УНН

 • 10485 перегляди

Вибухи можуть спричиняти у тварин тривогу, агресію та розлади поведінки. Ліки призначає лише ветеринар, а ефект настає через 2–4 тижні.

Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування

Вибухи, сирени та постійний стрес впливають не лише на людей, а й на домашніх тварин. Детальніше про те, коли тварині потрібна допомога антидепресантів, як діють препарати та що господарі можуть зробити під час обстрілів розповів журналістці УНН ветеринарний лікар, ветеринарний дерматолог-дієтолог, доктор філософії у ветеринарній медицині Едуард Котляров.

Деталі

За словами лікаря, у тварин можуть виникати розлади поведінки, схожі на людські, хоча проявляються вони дещо інакше. На тлі війни особливо помітною проблемою стала реакція собак і котів на вибухи.

У тварин є багато схожих із людськими психічних розладів, але вони можуть проявлятися трохи інакше. У ветеринарній медицині ми частіше говоримо про розлади поведінки, хоча суть подібна. Це можуть бути гострі стресові розлади, тривожний та депресивний розлади, посттравматичний стресовий розлад, гіперактивність, тощо. Також у тварин буває сепараційна тривога, коли вони бояться залишатися самі 

– каже ветеринарний лікар.

За словами ветеринара, реакція тварин на вибухи може дійсно бути дуже сильною, але її не завжди легко помітити одразу. Собака навіть може змінити ставлення до людей або інших тварин через такий стрес.

Дуже багато тварин тяжко реагують на вибухи. Вони можуть ховатися, тремтіти, не хотіти виходити на вулицю, не відходити від власника, не хотіти їсти або постійно сидіти під ліжком чи ковдрою. Якщо тварина ховається і людина намагається її звідти дістати, вона може проявити агресію не через те, що стала агресивною, а тому, що їй страшно і вона не хоче залишати свою умовну зону безпеки 

– пояснює Котляров.

Окремо Едуард Котляров звертає увагу на те, що тварини  під час вибухів можуть переймати емоційний стан господаря. Особливо це стосується собак, які добре зчитують поведінку людини, але річ у тім, що навіть спокій власника не завжди гарантує, що тварина також нормально переноситиме обстріли.

Тварини дуже добре зчитують реакцію власників. Якщо власник сам сильно тривожиться, тварина теж може почати нервувати. Але буває й навпаки: господар спокійний, а тварина все одно тяжко реагує на вибухи. У собак це часто помітніше, а коти можуть просто більше ховатися і не показувати свій стан 

– наголошує ветеринарний лікар.

Тому чекати, каже лікар, після завершення чергової атаки, що все саме мине, не завжди варто. Якщо зміни в поведінці тварини вже стали постійними або вже впливають на життя тварини та її власників, то фахівець радить звертатися по допомогу. Причому для цього існують окремі спеціалісти, які займаються саме поведінковими проблемами.

Не можна просто списувати все на те, що тварина старенька, ляклива або просто пережила вибух. Тварина не може сказати, наскільки їй страшно і наскільки сильно вона стресує, а тривалий стрес може негативно впливати і на фізичне, і на психічне здоров’я. Якщо здається, що щось не так, краще звернутися до спеціаліста з поведінки тварин і розібратися в причині 

– підкреслює Котляров.

Водночас, препарати для корекції поведінки ветеринар не радить сприймати лише як "антидепресанти". За його словами, це ширше поняття, адже такі ліки можуть використовувати при різних поведінкових проблемах.

Ми частіше говоримо про препарати для корекції поведінки, а не просто про антидепресанти. Вони використовуються не тільки при депресії, а й при різних порушеннях поведінки, тривозі, проблемах зі сном, сепараційній тривозі та інших станах. Дуже часто найкраще працює комплексний підхід, коли тварину одночасно ведуть ветеринарний лікар і спеціаліст із поведінки 

– зазначив ветеринарний лікар.

Також, ветеринар наголошує, що потреба в медикаментах визначається не самим фактом страху перед вибухами. Важливо оцінити, наскільки стан тварини змінює її звичне життя і чи стає постійним.

Коли така поведінка призводить до деструктивних або дисфункціональних наслідків для самої тварини чи її власників, тоді вже варто думати про лікування. Наприклад, якщо тварина перестає їсти, мочиться вдома, стає агресивною або кидається на людей, це вже погіршує якість життя. Якщо ж собака просто під час вибуху сховалася, посиділа біля власника і через кілька хвилин заспокоїлася, це зовсім інша ситуація 

– додав Котляров.

Він каже, що в Україні для корекції поведінки тварин використовують лише людські препарати, але самостійно давати собаці ліки, які призначені людині, категорично не можна.

У нас немає окремих ветеринарних антидепресантів такого типу, тому використовуються людські препарати. Але без призначення лікаря це робити максимально небезпечно. Треба правильно підібрати препарат, дозу і врахувати інші ліки, які приймає тварина, тому що деякі препарати не можна поєднувати між собою або використовувати при певних захворюваннях 

– пояснив ветеринарний лікар.

До того ж, перший ефект від таких препаратів не варто очікувати одразу, бо за словами Едуарда Котлярова клінічний, тобто, тривалий ефект формується довго.

Антидепресанти мають цікавий механізм дії, який до кінця не вивчений. Біохімічний ефект може з’являтися вже через кілька годин, але реальний клінічний ефект зазвичай проявляється через два-чотири тижні. Організму потрібен час, щоб перебудувати роботу нейромедіаторів і всієї системи, а не просто отримати більше певної речовини

– наголошує Котляров.

Натомість, на початку лікування навіть можуть виникати побічні ефекти, хоча у тварин, за спостереженнями ветеринара, вони трапляються не надто часто. Саме тому стан собаки на старті терапії потрібно дуже контролювати.

На початку можуть бути такі побічні ефекти, як діарея, закреп, сонливість або, навпаки, менша кількість сну. Може з’явитися ажитація, тобто підвищена роздратованість, або загальмованість. Іноді тварина стає більш чутливою до звуків, на які раніше не реагувала. Зазвичай це відбувається на перших етапах терапії 

– підкреслює ветеринарний лікар.

Курс лікування також не можна припиняти самостійно після перших покращень.

Курс має бути достатнім для того, щоб переналаштувати систему, тому препарати приймають місяцями, а не кілька днів. Відміняти їх потрібно поступово, і це має контролювати лікар, тому що різка відміна може спричинити негативні побічні ефекти. Іноді тварині така терапія справді потрібна тривалий час, хоча це буває нечасто 

– зазначає Котляров.

Окремо Котляров радить не чекати початку вибухів, якщо відомо, що собака переживає їх дуже важко. Натомість краще відвести собаку до ветеринара, щоби той виписав тварині  препарат, який використовується саме в момент загострення тривожності.

Якщо ми розуміємо, що тривога триватиме кілька годин і вибухи будуть повторюватися, то лікар може призначити препарат швидкої дії, який допоможе заспокоїти тварину саме в цей момент. Якщо заздалегідь відомо, що буде сильний обстріл, такий препарат іноді краще дати наперед, бо після прийому йому також потрібен час, щоб подіяти. Але це має бути саме препарат, який призначив лікар 

– наголошує ветеринарний лікар.

Однак медикаменти - не єдиний спосіб допомогти тварині під час атаки. Насамперед важливо самому власнику залишатися максимально спокійним.

Тварину в цей момент не треба залишати саму. З нею потрібно говорити спокійним голосом і бути поруч. Якщо власник сам дуже нервує, краще, щоб собакою займалася людина, яка спокійніша, тому що тварина відчуває інтонацію, швидке дихання, тремтіння голосу і розуміє, що щось не так 

– каже Котляров.

Також тварині варто дозволити перебувати там, де вона почувається безпечніше. Якщо собака сама обирає укриття, то не варто силоміць витягувати її звідти.

Якщо тварина хоче сховатися у ванній, під ліжком чи в іншому місці, їй треба це дозволити. Можна зробити там лежанку, поставити воду та їжу і просто перебувати поруч. Не треба сварити, кричати або силоміць брати на руки. Якщо тварина сама хоче бути на руках, можна її взяти, якщо хоче сховатися - нехай ховається 

– підкреслив ветеринарний лікар.

Зрештою, головне - не ігнорувати зміни, які виникли у поведінці тварини після пережитого стресу, наголошує лікар. Навіть якщо собака зовні швидко повернулася до звичного життя, то повторні вибухи все одно можуть знову запускати тривожну реакцію. Саме тому за стійких проблем краще не експериментувати з препаратами самостійно, а звернутися до ветеринарного лікаря.

Якщо здається, що з твариною щось змінилося, то краще звернутися до спеціаліста і разом визначити, чи потрібна медикаментозна підтримка. Препарати самі по собі не є чимось страшним - важливо лише правильно їх застосовувати і робити це під контролем лікаря 

– резюмував Котляров.

Як допомогти собаці під час обстрілів: поради поліцейського-кінолога19.01.26, 23:59 • 4564 перегляди

Алла Кіосак

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