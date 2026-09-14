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Антидепрессанты для собак во время войны: когда животному необходимо медикаментозное лечение

Киев • УНН

 • 90313 просмотра

Взрывы могут вызывать у животных тревогу, агрессию и расстройства поведения. Лекарства назначает только ветеринар, а эффект наступает через 2–4 недели.

Антидепрессанты для собак во время войны: когда животному необходимо медикаментозное лечение

Взрывы, сирены и постоянный стресс влияют не только на людей, но и на домашних животных. Подробнее о том, когда животному нужна помощь антидепрессантов, как действуют препараты и что владельцы могут сделать во время обстрелов, журналистке УНН рассказал ветеринарный врач, ветеринарный дерматолог-диетолог, доктор философии в области ветеринарной медицины Эдуард Котляров.

Детали

По словам врача, у животных могут возникать расстройства поведения, похожие на человеческие, хотя проявляются они несколько иначе. На фоне войны особенно заметной проблемой стала реакция собак и кошек на взрывы.

У животных есть много психических расстройств, схожих с человеческими, но проявляться они могут немного иначе. В ветеринарной медицине мы чаще говорим о расстройствах поведения, хотя суть похожа. Это могут быть острые стрессовые расстройства, тревожное и депрессивное расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, гиперактивность и т. д. Также у животных бывает сепарационная тревога, когда они боятся оставаться одни 

– говорит ветеринарный врач.

По словам ветеринара, реакция животных на взрывы действительно может быть очень сильной, но ее не всегда легко заметить сразу. Собака даже может изменить отношение к людям или другим животным из-за такого стресса.

Очень многие животные тяжело реагируют на взрывы. Они могут прятаться, дрожать, не хотеть выходить на улицу, не отходить от владельца, не хотеть есть или постоянно сидеть под кроватью либо одеялом. Если животное прячется, а человек пытается достать его оттуда, оно может проявить агрессию не потому, что стало агрессивным, а потому, что ему страшно и оно не хочет покидать свою условную зону безопасности 

– объясняет Котляров.

Отдельно Эдуард Котляров обращает внимание на то, что животные  во время взрывов могут перенимать эмоциональное состояние владельца. Особенно это касается собак, которые хорошо считывают поведение человека, но дело в том, что даже спокойствие владельца не всегда гарантирует, что животное также нормально перенесет обстрелы.

Животные очень хорошо считывают реакцию владельцев. Если владелец сам сильно тревожится, животное тоже может начать нервничать. Но бывает и наоборот: хозяин спокоен, а животное все равно тяжело реагирует на взрывы. У собак это часто заметнее, а кошки могут просто больше прятаться и не показывать своего состояния 

– подчеркивает ветеринарный врач.

Поэтому ждать, говорит врач, после завершения очередной атаки, что все пройдет само собой, не всегда стоит. Если изменения в поведении животного уже стали постоянными или уже влияют на жизнь животного и его владельцев, специалист советует обращаться за помощью. Причем для этого существуют отдельные специалисты, которые занимаются именно поведенческими проблемами.

Нельзя просто списывать все на то, что животное старенькое, пугливое или просто пережило взрыв. Животное не может сказать, насколько ему страшно и насколько сильно оно испытывает стресс, а длительный стресс может негативно влиять и на физическое, и на психическое здоровье. Если кажется, что что-то не так, лучше обратиться к специалисту по поведению животных и разобраться в причине 

– подчеркивает Котляров.

В то же время ветеринар не советует воспринимать препараты для коррекции поведения исключительно как "антидепрессанты". По его словам, это более широкое понятие, поскольку такие лекарства могут использоваться при различных поведенческих проблемах.

Мы чаще говорим о препаратах для коррекции поведения, а не просто об антидепрессантах. Они используются не только при депрессии, но и при различных нарушениях поведения, тревоге, проблемах со сном, сепарационной тревоге и других состояниях. Очень часто лучше всего работает комплексный подход, когда животное одновременно наблюдают ветеринарный врач и специалист по поведению 

– отметил ветеринарный врач.

Также ветеринар подчеркивает, что потребность в медикаментах определяется не самим фактом страха перед взрывами. Важно оценить, насколько состояние животного меняет его привычную жизнь и становится ли оно постоянным.

Когда такое поведение приводит к деструктивным или дисфункциональным последствиям для самого животного или его владельцев, тогда уже стоит задуматься о лечении. Например, если животное перестает есть, мочится дома, становится агрессивным или бросается на людей, это уже ухудшает качество жизни. Если же собака просто во время взрыва спряталась, посидела рядом с владельцем и через несколько минут успокоилась, это совсем другая ситуация 

– добавил Котляров.

Он говорит, что в Украине для коррекции поведения животных используют только человеческие препараты, но самостоятельно давать собаке лекарства, предназначенные для человека, категорически нельзя.

У нас нет отдельных ветеринарных антидепрессантов такого типа, поэтому используются человеческие препараты. Но без назначения врача делать это крайне опасно. Нужно правильно подобрать препарат и дозу, а также учесть другие лекарства, которые принимает животное, поскольку некоторые препараты нельзя сочетать между собой или использовать при определенных заболеваниях 

– объяснил ветеринарный врач.

Кроме того, первого эффекта от таких препаратов не стоит ожидать сразу, поскольку, по словам Эдуарда Котлярова, клинический, то есть длительный, эффект формируется долго.

Антидепрессанты имеют интересный механизм действия, который до конца не изучен. Биохимический эффект может появиться уже через несколько часов, но реальный клинический эффект обычно проявляется через две-четыре недели. Организму нужно время, чтобы перестроить работу нейромедиаторов и всей системы, а не просто получить больше определенного вещества

– подчеркивает Котляров.

Вместо этого в начале лечения могут даже возникать побочные эффекты, хотя у животных, по наблюдениям ветеринара, они случаются не слишком часто. Именно поэтому состояние собаки в начале терапии нужно очень тщательно контролировать.

В начале могут возникать такие побочные эффекты, как диарея, запор, сонливость или, наоборот, уменьшение продолжительности сна. Может появиться ажитация, то есть повышенная раздражительность, или заторможенность. Иногда животное становится более чувствительным к звукам, на которые раньше не реагировало. Обычно это происходит на первых этапах терапии 

– подчеркивает ветеринарный врач.

Курс лечения также нельзя прекращать самостоятельно после первых улучшений.

Курс должен быть достаточным для того, чтобы перенастроить систему, поэтому препараты принимают месяцами, а не несколько дней. Отменять их нужно постепенно, и это должен контролировать врач, поскольку резкая отмена может вызвать негативные побочные эффекты. Иногда животному такая терапия действительно нужна в течение длительного времени, хотя это бывает нечасто 

– отмечает Котляров.

Отдельно Котляров советует не ждать начала взрывов, если известно, что собака очень тяжело их переносит. Вместо этого лучше отвести собаку к ветеринару, чтобы он выписал животному  препарат, который используется именно в момент обострения тревожности.

Если мы понимаем, что тревога будет продолжаться несколько часов и взрывы будут повторяться, врач может назначить препарат быстрого действия, который поможет успокоить животное именно в этот момент. Если заранее известно, что будет сильный обстрел, такой препарат иногда лучше дать заранее, поскольку после приема ему также нужно время, чтобы подействовать. Но это должен быть именно препарат, назначенный врачом 

– подчеркивает ветеринарный врач.

Однако медикаменты — не единственный способ помочь животному во время атаки. Прежде всего важно, чтобы сам владелец оставался максимально спокойным.

Животное в этот момент не нужно оставлять одно. С ним нужно говорить спокойным голосом и быть рядом. Если владелец сам очень нервничает, лучше, чтобы собакой занимался более спокойный человек, поскольку животное чувствует интонацию, учащенное дыхание, дрожь в голосе и понимает, что что-то не так 

– говорит Котляров.

Также животному стоит позволить находиться там, где оно чувствует себя безопаснее. Если собака сама выбирает укрытие, не стоит силой вытаскивать ее оттуда.

Если животное хочет спрятаться в ванной, под кроватью или в другом месте, ему нужно это позволить. Можно сделать там лежанку, поставить воду и еду и просто находиться рядом. Не нужно ругать, кричать или насильно брать на руки. Если животное само хочет быть на руках, можно его взять, если хочет спрятаться — пусть прячется 

– подчеркнул ветеринарный врач.

В конце концов, главное — не игнорировать изменения, которые возникли в поведении животного после пережитого стресса, подчеркивает врач. Даже если собака внешне быстро вернулась к привычной жизни, повторные взрывы все равно могут снова запускать тревожную реакцию. Именно поэтому при устойчивых проблемах лучше не экспериментировать с препаратами самостоятельно, а обратиться к ветеринарному врачу.

Если кажется, что с животным что-то изменилось, то лучше обратиться к специалисту и вместе определить, нужна ли медикаментозная поддержка. Препараты сами по себе не являются чем-то страшным — важно лишь правильно их применять и делать это под контролем врача 

– подытожил Котляров.

Как помочь собаке во время обстрелов: советы полицейского-кинолога19.01.26, 23:59 • 4564 просмотра

Алла Киосак

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