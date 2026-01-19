Как помочь собаке во время обстрелов: советы полицейского-кинолога
Национальная полиция Украины рассказала, как действовать владельцам домашних животных во время взрывов. Кинолог Павел Садохов советует не наказывать животное за страх, не вытаскивать из укрытия и создать фоновый шум.
Во время взрывов наши питомцы испытывают сильный стресс – их слух значительно острее человеческого. Паника, дрожь, скуление или попытки спрятаться – это не непослушание, а инстинкт. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.
Детали
Полицейский-кинолог, начальник кинологического центра Полиция Черкасской области Павел Садохов рассказал, как действовать правильно:
- не кричите и не наказывайте собаку за страх;
- не тяните силой из укрытия;
- не закрывайте и не завязывайте уши – это больно и только усиливает панику;
- говорите спокойным голосом;
- позвольте спрятаться в безопасном месте;
- по возможности создайте фоновый шум (музыка, телевизор).
Помните: напуганное животное может вести себя нетипично и даже проявить агрессию. В такие моменты не делайте резких движений и не прикасайтесь без надобности
Он также рекомендует хозяевам "подготовиться заранее":
- обустройте для собаки тихое место без окон, положите туда ее любимые вещи.
- если обстрел застал на улице — быстро ищите укрытие, сохраняя спокойствие.
- если стресс не проходит (отказ от еды, постоянная дрожь, агрессия) — обратитесь к ветеринару.
"Берегите тех, кто полностью зависит от нас", - призвал полицейский-кинолог.
Напомним
Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" эвакуировали мужчину с собакой из прифронтового села. Он потерял дом из-за войны и заблудился, имея проблемы со зрением. Экипаж нашел их и доставил в безопасное место.
