Как помочь собаке во время обстрелов: советы полицейского-кинолога

Во время взрывов наши питомцы испытывают сильный стресс – их слух значительно острее человеческого. Паника, дрожь, скуление или попытки спрятаться – это не непослушание, а инстинкт. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Полицейский-кинолог, начальник кинологического центра Полиция Черкасской области Павел Садохов рассказал, как действовать правильно:

не кричите и не наказывайте собаку за страх;

не тяните силой из укрытия;

не закрывайте и не завязывайте уши – это больно и только усиливает панику;

говорите спокойным голосом;

позвольте спрятаться в безопасном месте;

по возможности создайте фоновый шум (музыка, телевизор).

Помните: напуганное животное может вести себя нетипично и даже проявить агрессию. В такие моменты не делайте резких движений и не прикасайтесь без надобности - советует специалист.

Он также рекомендует хозяевам "подготовиться заранее":

обустройте для собаки тихое место без окон, положите туда ее любимые вещи.

если обстрел застал на улице — быстро ищите укрытие, сохраняя спокойствие.

если стресс не проходит (отказ от еды, постоянная дрожь, агрессия) — обратитесь к ветеринару.

"Берегите тех, кто полностью зависит от нас", - призвал полицейский-кинолог.

Напомним

Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" эвакуировали мужчину с собакой из прифронтового села. Он потерял дом из-за войны и заблудился, имея проблемы со зрением. Экипаж нашел их и доставил в безопасное место.

