Как помочь собаке во время обстрелов: советы полицейского-кинолога

18:36 • 6008 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 13341 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 15908 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 18261 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 18986 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 22356 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15885 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 36822 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 35699 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18434 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Эксклюзивы
В Запорожье женщина выбросила дочь с 9-го этажа и прыгнула следом19 января, 11:58 • 5732 просмотра
Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19 января, 13:12 • 10158 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 14515 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto19 января, 15:48 • 11349 просмотра
Ветераны могут оформить автогражданку бесплатно через "Дію": что известно16:25 • 8430 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 22356 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 36822 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 35699 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 52907 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 74443 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Великобритания
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 14601 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 30912 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 26439 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 31666 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 43873 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

Как помочь собаке во время обстрелов: советы полицейского-кинолога

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Национальная полиция Украины рассказала, как действовать владельцам домашних животных во время взрывов. Кинолог Павел Садохов советует не наказывать животное за страх, не вытаскивать из укрытия и создать фоновый шум.

Как помочь собаке во время обстрелов: советы полицейского-кинолога

Во время взрывов наши питомцы испытывают сильный стресс – их слух значительно острее человеческого. Паника, дрожь, скуление или попытки спрятаться – это не непослушание, а инстинкт. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Полицейский-кинолог, начальник кинологического центра Полиция Черкасской области Павел Садохов рассказал, как действовать правильно:

  • не кричите и не наказывайте собаку за страх;
    • не тяните силой из укрытия;
      • не закрывайте и не завязывайте уши – это больно и только усиливает панику;
        • говорите спокойным голосом;
          • позвольте спрятаться в безопасном месте;
            • по возможности создайте фоновый шум (музыка, телевизор).

              Помните: напуганное животное может вести себя нетипично и даже проявить агрессию. В такие моменты не делайте резких движений и не прикасайтесь без надобности

              - советует специалист.

              Он также рекомендует хозяевам "подготовиться заранее":

              • обустройте для собаки тихое место без окон, положите туда ее любимые вещи.
                • если обстрел застал на улице — быстро ищите укрытие, сохраняя спокойствие.
                  • если стресс не проходит (отказ от еды, постоянная дрожь, агрессия) — обратитесь к ветеринару.

                    "Берегите тех, кто полностью зависит от нас", - призвал полицейский-кинолог.

                    Напомним

                    Полицейские спецподразделения "Белый Ангел" эвакуировали мужчину с собакой из прифронтового села. Он потерял дом из-за войны и заблудился, имея проблемы со зрением. Экипаж нашел их и доставил в безопасное место.

                    В Полтаве мужчину отправили под домашний арест за натравливание собаки на полицейских, пса вернули семье09.12.25, 09:28 • 5137 просмотров

                    Вадим Хлюдзинский

                    Общество
                    Животные
                    Война в Украине
                    Национальная полиция Украины