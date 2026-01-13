Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше

$43.080.09
12 січня, 19:13 • 13009 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 22020 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 17461 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 19029 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 30245 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18228 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19805 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 41649 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 38163 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30029 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Іран продав росії ракети на суму 2,7 мільярда доларів12 січня, 18:14 • 5100 перегляди
Орловська ТЕЦ у рф знову під ударом: спалахнула пожежа12 січня, 18:45 • 4456 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві12 січня, 21:21 • 9990 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами23:25 • 4932 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 7918 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 30249 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 35122 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 41651 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 38377 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 42854 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ніколас Мадуро
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Молдова
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34302 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 29934 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 35714 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 37826 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 93885 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Truth Social

Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" евакуювали чоловіка з собакою з прифронтового села. Він втратив дім через війну та заблукав, маючи проблеми із зором. Екіпаж знайшов їх та доставив у безпечне місце.

Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше

Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" допомогли чоловіку з домашнім улюбленцем дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше. Про це повідомляє Нацполіція і публікує відповідні кадри, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що село, де проживав чоловік, знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Він залишався вдома до останнього, поки війна не знищила його будинок. Тоді місцевий житель змушений був залишити оселю та вирушив польовими й лісовими дорогами, забравши із собою вірного собаку.

Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік має проблеми із зором та важко орієнтується на місцевості. Тож він заблукав. Зв’язок часто зникав. Лише сигнал з’являвся - він телефонував і розповідав поліцейським, що бачить навколо себе, намагаючись описати місцевість і допомогти врятувати себе

- розповіли поліцейські.

Вказується, що, рухаючись небезпечними ділянками, під загрозою постійних атак, екіпаж "Білого Янгола" ретельно відпрацьовували кожну отриману деталь, звіряли орієнтири, аналізували його слова та прокладали маршрут. У підсумку екіпаж знайшов чоловіка разом із його собакою Матросом та вивіз їх у безпечне місце.

Нагадаємо

В селищі Хотів Обухівського району рятувальники дістали з-під завалів кошеня, яке десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу.

В Одесі горів житловий будинок: пожежники врятували трьох людей, кота і собаку30.07.25, 20:30 • 4133 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Село
Тварини
Війна в Україні
Харківська область