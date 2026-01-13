Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше

Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" допомогли чоловіку з домашнім улюбленцем дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше. Про це повідомляє Нацполіція і публікує відповідні кадри, інформує УНН.

Зазначається, що село, де проживав чоловік, знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Він залишався вдома до останнього, поки війна не знищила його будинок. Тоді місцевий житель змушений був залишити оселю та вирушив польовими й лісовими дорогами, забравши із собою вірного собаку.

Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік має проблеми із зором та важко орієнтується на місцевості. Тож він заблукав. Зв’язок часто зникав. Лише сигнал з’являвся - він телефонував і розповідав поліцейським, що бачить навколо себе, намагаючись описати місцевість і допомогти врятувати себе