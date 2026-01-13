Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше
Київ • УНН
Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" евакуювали чоловіка з собакою з прифронтового села. Він втратив дім через війну та заблукав, маючи проблеми із зором. Екіпаж знайшов їх та доставив у безпечне місце.
Поліцейські спецпідрозділу "Білий Янгол" допомогли чоловіку з домашнім улюбленцем дістатися до дружини, яка евакуювалася раніше. Про це повідомляє Нацполіція і публікує відповідні кадри, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що село, де проживав чоловік, знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Він залишався вдома до останнього, поки війна не знищила його будинок. Тоді місцевий житель змушений був залишити оселю та вирушив польовими й лісовими дорогами, забравши із собою вірного собаку.
Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік має проблеми із зором та важко орієнтується на місцевості. Тож він заблукав. Зв’язок часто зникав. Лише сигнал з’являвся - він телефонував і розповідав поліцейським, що бачить навколо себе, намагаючись описати місцевість і допомогти врятувати себе
Вказується, що, рухаючись небезпечними ділянками, під загрозою постійних атак, екіпаж "Білого Янгола" ретельно відпрацьовували кожну отриману деталь, звіряли орієнтири, аналізували його слова та прокладали маршрут. У підсумку екіпаж знайшов чоловіка разом із його собакою Матросом та вивіз їх у безпечне місце.
Нагадаємо
В селищі Хотів Обухівського району рятувальники дістали з-під завалів кошеня, яке десять годин перебувало під плитою перекриття після російського обстрілу.
В Одесі горів житловий будинок: пожежники врятували трьох людей, кота і собаку30.07.25, 20:30 • 4133 перегляди