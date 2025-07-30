В Одесі горів житловий будинок: пожежники врятували трьох людей, кота і собаку
Київ • УНН
В Одесі рятувальники ДСНС врятували трьох людей, кота та собаку під час пожежі у триповерховому житловому будинку. Вогонь охопив кілька квартир, але його швидко загасили, обійшлося без постраждалих.
В Одесі під час пожежі у житловому будинку вогнеборці врятували трьох людей, кота і собаку.
Вогонь вдалося швидко загасити, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Трьох людей, котика та собачку врятували надзвичайники під час пожежі у триповерховому житловому будинку в Одесі
Повідомляється, що полум’я охопило кілька квартир на другому та третьому поверхах і стрімко поширювалося.
Вогнеборці швидко приборкали вогонь і не допустили його подальшого розповсюдження.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Із мешканцями будинку працювали психологи ДСНС
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