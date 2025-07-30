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В Одесі горів житловий будинок: пожежники врятували трьох людей, кота і собаку

Київ • УНН

 • 178 перегляди

В Одесі рятувальники ДСНС врятували трьох людей, кота та собаку під час пожежі у триповерховому житловому будинку. Вогонь охопив кілька квартир, але його швидко загасили, обійшлося без постраждалих.

В Одесі горів житловий будинок: пожежники врятували трьох людей, кота і собаку

В Одесі під час пожежі у житловому будинку вогнеборці врятували трьох людей, кота і собаку.

Вогонь вдалося швидко загасити, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Трьох людей, котика та собачку врятували надзвичайники під час пожежі у триповерховому житловому будинку в Одесі

- повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що полум’я охопило кілька квартир на другому та третьому поверхах і стрімко поширювалося.

Вогнеборці швидко приборкали вогонь і не допустили його подальшого розповсюдження.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Із мешканцями будинку працювали психологи ДСНС

- говориться в повідомленні.

Доповнення

На Миколаївщині пожежі з екосистем біля села Баловне перекинулися на приватний сектор, охопивши близько 20 гектарів та житлові будинки у Снігурівці. Рятувальники ліквідовують займання, що виникли через сильний вітер.

 У місті Балта на Одещині під час негоди дерево впало на намет з підлітками. Одна дитина загинула, ще четверо отримали травми та були передані медикам.

Павло Зінченко

Суспільство
Миколаївська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса