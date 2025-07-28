Природна пожежа перекинулася на будинки на Миколаївщині

У Миколаївській області природна пожежа на тлі сильного вітру перекинулися на приватний сектор, охопивши близько 20 гектарів та житлові будинки у Снігурівці, рятувальники працюють над ліквідацією займання, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

На Миколаївщині вогонь із екосистеми перекинувся на будинки. Вогняна стихія вирвалася з-під контролю у Миколаївському районі - зазначили у ДСНС.

Поблизу станції Тернівка біля села Баловне, як повідомляється, "масштабна пожежа в екосистемі перекинулася на приватний сектор". "Полум’я вже охопило близько 20 гектарів", - наголосили в ДСНС.

У місті Снігурівка Баштанського району ситуація критична - сильний вітер переніс вогонь із сухостою прямо на житлові будинки. Вогонь не щадить ані оселі, ані господарства - повідомили в ДСНС.

У ДСНС наголосили, що "рятувальники ведуть жорстку боротьбу з полум’ям, триває ліквідація пожеж".

"За минулу добу у природних екосистемах України виникло 163 пожежі, загальною площею 151,26 га. Ситуація серйозна. Закликаємо жителів бути максимально уважними й обережними - будь-яка іскра в таку спеку може стати фатальною!" - підкреслили у ДСНС.

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