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Природный пожар перекинулся на дома в Николаевской области

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

В Николаевской области пожары из экосистем возле села Баловное перекинулись на частный сектор, охватив около 20 гектаров и жилые дома в Снигиревке. Спасатели ликвидируют возгорания, возникшие из-за сильного ветра.

Природный пожар перекинулся на дома в Николаевской области

В Николаевской области природный пожар на фоне сильного ветра перекинулся на частный сектор, охватив около 20 гектаров и жилые дома в Снигиревке, спасатели работают над ликвидацией возгорания, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

На Николаевщине огонь из экосистемы перекинулся на дома. Огненная стихия вырвалась из-под контроля в Николаевском районе

- отметили в ГСЧС.

Вблизи станции Терновка возле села Баловное, как сообщается, "масштабный пожар в экосистеме перекинулся на частный сектор". "Пламя уже охватило около 20 гектаров", - отметили в ГСЧС.

В городе Снигиревка Баштанского района ситуация критическая - сильный ветер перенес огонь с сухостоя прямо на жилые дома. Огонь не щадит ни жилища, ни хозяйства

- сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что "спасатели ведут жесткую борьбу с пламенем, продолжается ликвидация пожаров".

"За минувшие сутки в природных экосистемах Украины возникло 163 пожара, общей площадью 151,26 га. Ситуация серьезная. Призываем жителей быть максимально внимательными и осторожными - любая искра в такую жару может стать фатальной!" - подчеркнули в ГСЧС.

164 природных пожара произошло в Украине за сутки: мужчина едва не погиб во Львовской области25.07.25, 15:53 • 3206 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Николаевская область
Украина
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