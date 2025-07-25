164 природных пожара произошло в Украине за сутки: мужчина едва не погиб во Львовской области

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
11:31 • 10687 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
10:08 • 29311 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
09:34 • 36357 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
09:03 • 64840 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
08:28 • 41704 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
07:59 • 38787 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
24 июля, 18:46 • 68526 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 216317 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 112851 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 169219 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2м/с
51%
748мм
Популярные новости
"Безрассудное решение": Рубио прокомментировал планы Макрона о признании Палестины25 июля, 03:40 • 20033 просмотра
Зеленский назначил Умерова руководителем центра кибербезопасности25 июля, 05:55 • 27937 просмотра
В оккупированном Донецке сообщают о поражении расположения армии рф: что известно25 июля, 05:59 • 31852 просмотра
Киевлянина жестоко избили за замечание на спортплощадке, нападавших задержали - полиция25 июля, 06:08 • 51291 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 62537 просмотра
публикации
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 62672 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 75106 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 95219 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди24 июля, 16:23 • 113332 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 216331 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Львов
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 226434 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 341733 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 422434 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 424045 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 410616 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Су-34
Беспилотный летательный аппарат
Нефть марки Brent
Серия Airbus A320

164 природных пожара произошло в Украине за сутки: мужчина едва не погиб во Львовской области

Киев • УНН

 • 548 просмотра

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 164 природных пожара на площади более 211 га. На Львовщине 22-летний мужчина надышался дыма во время пожара сухостоя, уничтожившего авто.

164 природных пожара произошло в Украине за сутки: мужчина едва не погиб во Львовской области

В Украине за прошедшие сутки произошло 164 природных пожара, больше всего в Одесской области, во Львовской области во время пожара сухостоя чуть не погиб мужчина, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

За прошедшие сутки в природных экосистемах Украины возникло 164 пожара, общей площадью 211,07 га

- сообщили в ГСЧС.

Наибольшее количество, по данным ГСЧС, произошло в Одесской области - 40 пожаров (25,55 га), Николаевской области - 24 (68,6 га) и на Запорожье - 18 (49,43)

"Чуть не погиб во время пожара сухостоя на Львовщине: 22-летний мужчина надышался токсичного дыма, он отказался от госпитализации после осмотра медиков", - указали также в ГСЧС.

Как сообщается, в селе Чернево загорелась стерня. Огонь распространился на площадь 1300 кв. м и уничтожил легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали пожар.

Причины его возникновения устанавливают правоохранительные органы.

"Поджог сухой растительности - это не только нарушение закона, но и опасность для жизни, здоровья и имущества. Будьте сознательными!" - подчеркнули в ГСЧС.

Украину охватит жара, местами до +40°: прогноз на выходные25.07.25, 14:27 • 1540 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9