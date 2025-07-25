164 природных пожара произошло в Украине за сутки: мужчина едва не погиб во Львовской области

В Украине за прошедшие сутки произошло 164 природных пожара, больше всего в Одесской области, во Львовской области во время пожара сухостоя чуть не погиб мужчина, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

За прошедшие сутки в природных экосистемах Украины возникло 164 пожара, общей площадью 211,07 га - сообщили в ГСЧС.

Наибольшее количество, по данным ГСЧС, произошло в Одесской области - 40 пожаров (25,55 га), Николаевской области - 24 (68,6 га) и на Запорожье - 18 (49,43)

"Чуть не погиб во время пожара сухостоя на Львовщине: 22-летний мужчина надышался токсичного дыма, он отказался от госпитализации после осмотра медиков", - указали также в ГСЧС.

Как сообщается, в селе Чернево загорелась стерня. Огонь распространился на площадь 1300 кв. м и уничтожил легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали пожар.

Причины его возникновения устанавливают правоохранительные органы.

"Поджог сухой растительности - это не только нарушение закона, но и опасность для жизни, здоровья и имущества. Будьте сознательными!" - подчеркнули в ГСЧС.

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