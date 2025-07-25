164 природних пожеж сталося в Україні за добу: чоловік ледь не загинув на Львівщині

В Україні протягом минулої доби сталося 164 природні пожежі, найбільше на Одещині, у Львівській області під час пожежі сухостою ладь не загинув чоловік, повідомили у п'ятницю му ДСНС України, пише УНН.

Протягом минулої доби у природніх екосистемах України виникло 164 пожежі, загальною площею 211,07 га - повідомили у ДСНС.

Найбільша кількість, за даними ДСНС, сталася на Одещині - 40 пожеж (25,55 га), Миколаївщині - 24 (68,6 га) і на Запоріжжі - 18 (49,43)

"Ледь на загинув під час пожежі сухостою на Львівщині: 22-річний чоловік надихався токсичного диму, він відмовся від госпіталізації після огляду медиків", - вказали також у ДСНС.

Як повідомляється, у селі Черневе загорілася стерня. Вогонь розповсюдився на площу 1300 кв. м і знищив легкову автівку. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Причини її виникнення встановлюють правоохоронні органи.

"Підпал сухої рослинності - це не лише порушення закону, а й небезпека для життя, здоров’я та майна. Будьте свідомими!" - наголосили у ДСНС.

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