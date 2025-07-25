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Україну охопить спека, місцями до +40°: прогноз на вихідні

Київ • УНН

 • 870 перегляди

В Україні 26-27 липня очікується спекотна погода до +33 градусів, на півдні до +39, місцями до +40. У західних областях температура знизиться до +22...+27 градусів у неділю.

Україну охопить спека, місцями до +40°: прогноз на вихідні

В Україні цими вихідними, 26-27 липня, очікується спекотна погода, місцями до +40 градусів, подекуди - грозові дощі. У західних областях температура знизиться у неділю. Про це повідомила у п'ятницю синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Спека в Україні триває. 26 та 27 липня температура повітря у більшості областей становитиме +26...+33 градуси. У південній частині - сильна спека, +33...+39, місцями, ймовірно, до +40 градусів

- написала Діденко.

У неділю в західних областях, з її слів, очікується зниження температури повітря до +22...+27 градусів.

"Дощі. У суботу пройдуть з грозами на заході, півночі, торкнуться Харківщини. Центр, більшість сходу, південна частина особливо - суха погода", - зазначила Діденко.

У неділю, з її слів, короткочасні грозові дощі передбачаються у західній частині, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині.

"Усі, хто не увійшов у цей список - суха повітряна маса", - зазначила синоптик.

У Києві 26 липня, за її даними, є імовірність короткочасного грозового дощу, 27 липня - без істотних опадів. Температура повітря у денні години +27, +28 градусів, помірна, не сильна спека.

"Не перегрівайтеся, їжте кавуни з динями, варіть кукурудзу з рильцями - корисно для нирок, фаршируйте кабачки, не здавайтеся і не піддавайтеся, тренуйтеся терти мак - за тиждень Маковія", - написала Діденко.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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