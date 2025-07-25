Грози, шквали та град: у Києві та на сході країни оголошено жовтий рівень небезпеки

У столиці та низці регіонів України оголошено жовтий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Про це попереджає ДСНС України, пише УНН.

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Згідно з прогнозом синоптиків, у Києві впродовж найближчої години і до кінця доби 25 липня очікується гроза, а місцями – шквали швидкістю 15–20 м/с. Негода триватиме і наступного дня.

26 липня негода продовжиться у північно-східній частині країни: прогнозують грози, подекуди град і сильний вітер (шквали до 20 м/с). Оголошено I рівень небезпеки (жовтий) - зазначається в повідомленні.

Такі погодні умови можуть вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також на рух транспорту. Громадян закликають бути уважними та за можливості уникати перебування на вулиці під час негоди.

Погода в Україні 25 липня: атмосферний фронт на заході і спека до +35 градусів на решті території