Грозы, шквалы и град: в Киеве и на востоке страны объявлен желтый уровень опасности

В столице и ряде регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за осложнения погодных условий. Об этом предупреждает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве в течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля ожидается гроза, а местами – шквалы скоростью 15–20 м/с. Непогода продлится и на следующий день.

26 июля непогода продолжится в северо-восточной части страны: прогнозируют грозы, местами град и сильный ветер (шквалы до 20 м/с). Объявлен I уровень опасности (желтый) - отмечается в сообщении.

Такие погодные условия могут повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также на движение транспорта. Граждан призывают быть внимательными и по возможности избегать пребывания на улице во время непогоды.

Погода в Украине 25 июля: атмосферный фронт на западе и жара до +35 градусов на остальной территории