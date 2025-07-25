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Грозы, шквалы и град: в Киеве и на востоке страны объявлен желтый уровень опасности

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В Киеве и северо-восточной части Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с 25-26 июля. Непогода может повлиять на работу служб и движение транспорта.

Грозы, шквалы и град: в Киеве и на востоке страны объявлен желтый уровень опасности

В столице и ряде регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за осложнения погодных условий. Об этом предупреждает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозу синоптиков, в Киеве в течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля ожидается гроза, а местами – шквалы скоростью 15–20 м/с. Непогода продлится и на следующий день.

26 июля непогода продолжится в северо-восточной части страны: прогнозируют грозы, местами град и сильный ветер (шквалы до 20 м/с). Объявлен I уровень опасности (желтый)

- отмечается в сообщении.

Такие погодные условия могут повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также на движение транспорта. Граждан призывают быть внимательными и по возможности избегать пребывания на улице во время непогоды.

Погода в Украине 25 июля: атмосферный фронт на западе и жара до +35 градусов на остальной территории24.07.2025, 12:42 • 1840 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Погода и окружающая среда
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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