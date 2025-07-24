Погода в Украине 25 июля: атмосферный фронт на западе и жара до +35 градусов на остальной территории

В пятницу, 25 июля, на западе Украины ожидается атмосферный фронт. Там пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

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Днем и вечером грозовые дожди дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухая погода.

Температура воздуха 25-го июля составит +28+32 градуса, на юге +31+35 градусов. Очаг более свежей погоды возникнет завтра на северо-западе - написала Диденко.

В Киеве 25-го июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше. Ночью без осадков, днем локальные дожди с грозами. Ослабление жары ожидается 31-го июля, добавила синоптик.

Напомним

В среду, 23 июля, в Украине были обесточены 122 населенных пункта из-за ухудшения погодных условий.