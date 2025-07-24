Погода в Україні 25 липня: атмосферний фронт на заході і спека до +35 градусів на решті території

У п’ятницю, 25 липня, на заході України очікується атмосферний фронт. Там пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

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Вдень і увечері грозові дощі дійдуть до Житомирської, Чернігівської і Київської областей. На решті території України буде суха погода.

Температура повітря 25-го липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів. Осередок свіжішої погоди виникне завтра на північному заході - написала Діденко.

У Києві 25-го липня очікується спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів, часом вище. Вночі без опадів, вдень локальні дощі з грозами. Послаблення спеки очікується 31-го липня, додала синоптик.

Нагадаємо

У середу, 23 липня, в Україні було знеструмлено 122 населені пункти через погіршення погодних умов.