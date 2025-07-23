122 населені пункти України залишилися без світла через негоду - ДСНС

В Україні станом на 07:00 23 липня знеструмлено 122 населені пункти через погіршення погодних умов, а саме – сильні пориви вітру та дощ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

У Кіровоградській області знеструмлено 35 населених пунктів, у Київській – 34, у Черкаській – 32, у Житомирській – 8, у Чернігівській та Дніпропетровській – 6, у Полтавській – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За добу здійснено 1626 виїздів, задіяно 5670 чоловік особового складу і 2539 одиниць техніки.

Також у ДСНС повідомили, що вдень 23 липня у лівобережній частині України очікується короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних та північних областях коливатиметься від +23 до +28°С; на решті території +27…+32°С.

У Києві та Київській області погода буде без опадів, вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура в області +23…+28°С, у Києві +26…+28°С.

Нагадаємо

В Україні зростає споживання електроенергії через негоду. Вона знеструмила 5 населених пунктів в одній із областей.