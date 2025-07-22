Споживання електрики росте, через негоду є перебої зі світлом в одній області - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні зростає на 3,4% через спекотну погоду. Негода знеструмила 5 населених пунктів в одному з регіонів, тривають відновлювальні роботи.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Негода знеструмила 5 населених пунктів в одній із областей. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Споживання
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 22 липня, станом на 9:30, воно було на 3,4% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у понеділок. Причина таких змін - встановлення спекотної погоди у більшості регіонів", - ідеться у повідомленні.
Учора, 21 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Негода
"Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 5 населених пунктів в одному з регіонів", - сказано у повідомленні.
Фахівці обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів планується протягом кількох годин, зазначили в Укренерго.