Потребление электричества растет, из-за непогоды есть перебои со светом в одной области - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Непогода обесточила 5 населенных пунктов в одной из областей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 22 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,4% выше, чем в это время предыдущего дня - в понедельник. Причина таких изменений - установление жаркой погоды в большинстве регионов", - говорится в сообщении.

Вчера, 21 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 1,9% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 5 населенных пунктов в одном из регионов", - сказано в сообщении.

Специалисты облэнерго выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. Запитка всех обесточенных абонентов планируется в течение нескольких часов, отметили в Укрэнерго.