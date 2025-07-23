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122 населенных пункта Украины остались без света из-за непогоды - ГСЧС

Киев • УНН

 • 2626 просмотра

По состоянию на утро 23 июля в Украине обесточены 122 населенных пункта из-за сильного ветра и дождя. Больше всего пострадали Кировоградская, Киевская и Черкасская области.

122 населенных пункта Украины остались без света из-за непогоды - ГСЧС

В Украине по состоянию на 07:00 23 июля обесточены 122 населенных пункта из-за ухудшения погодных условий, а именно – сильных порывов ветра и дождя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В Кировоградской области обесточены 35 населенных пунктов, в Киевской – 34, в Черкасской – 32, в Житомирской – 8, в Черниговской и Днепропетровской – 6, в Полтавской – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

За сутки осуществлено 1626 выездов, задействовано 5670 человек личного состава и 2539 единиц техники.

Также в ГСЧС сообщили, что днем 23 июля в левобережной части Украины ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных и северных областях будет колебаться от +23 до +28°С; на остальной территории +27…+32°С.

В Киеве и Киевской области погода будет без осадков, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в области +23…+28°С, в Киеве +26…+28°С.

Напомним

В Украине растет потребление электроэнергии из-за непогоды. Она обесточила 5 населенных пунктов в одной из областей.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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