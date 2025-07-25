Украину охватит жара, местами до +40°: прогноз на выходные

В Украине в эти выходные, 26-27 июля, ожидается жаркая погода, местами до +40 градусов, кое-где - грозовые дожди. В западных областях температура снизится в воскресенье. Об этом сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Жара в Украине продолжается. 26 и 27 июля температура воздуха в большинстве областей составит +26...+33 градуса. В южной части - сильная жара, +33...+39, местами, вероятно, до +40 градусов - написала Диденко.

В воскресенье в западных областях, по ее словам, ожидается снижение температуры воздуха до +22...+27 градусов.

"Дожди. В субботу пройдут с грозами на западе, севере, затронут Харьковщину. Центр, большинство востока, южная часть особенно - сухая погода", - отметила Диденко.

В воскресенье, по ее словам, кратковременные грозовые дожди предполагаются в западной части, на Винниччине, Черкасчине, Житомирщине, Одесчине и Николаевщине.

"Все, кто не вошел в этот список - сухая воздушная масса", - отметила синоптик.

В Киеве 26 июля, по ее данным, есть вероятность кратковременного грозового дождя, 27 июля - без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы +27, +28 градусов, умеренная, не сильная жара.

"Не перегревайтесь, ешьте арбузы с дынями, варите кукурузу с рыльцами - полезно для почек, фаршируйте кабачки, не сдавайтесь и не поддавайтесь, тренируйтесь тереть мак - через неделю Маковея", - написала Диденко.