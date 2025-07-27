Негода на Одещині: підліток загинув, четверо дітей травмовані

На Одещині внаслідок негоди загинув підліток, ще 4 дітей травмовані. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

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Зазначається, що у Подільському районі, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки.

Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що всі обставини наразі встановлюють представники поліції.

Нагадаємо

22 липня у Києві внаслідок буревію та грози було повалено понад 30 дерев. Медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину, які постраждали від негоди.

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