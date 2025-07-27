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Негода на Одещині: підліток загинув, четверо дітей травмовані

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

У місті Балта на Одещині під час негоди дерево впало на намет з підлітками. Одна дитина загинула, ще четверо отримали травми та були передані медикам.

Негода на Одещині: підліток загинув, четверо дітей травмовані

На Одещині внаслідок негоди загинув підліток, ще 4 дітей травмовані. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

Деталі

Зазначається, що у Подільському районі, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки.

Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що всі обставини наразі встановлюють представники поліції.

Нагадаємо

22 липня у Києві внаслідок буревію та грози було повалено понад 30 дерев. Медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину, які постраждали від негоди.

Дерево впало на дитину в Харкові: 7-річна дівчинка госпіталізована12.07.25, 23:16 • 10496 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Події
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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