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Київ накрила негода: п'ять людей постраждало, серед них 13-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

У Києві внаслідок буревію та грози повалено понад 30 дерев. Медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину, які постраждали від негоди.

Київ накрила негода: п'ять людей постраждало, серед них 13-річна дівчинка

Внаслідок негоди у Києві зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину, які постраждали від негоди. Про це повідомляє преслужба КМДА, передає УНН.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС. У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики. До робіт також залучено більше 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто. На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину

 - йдеться у повідомленні.

У КМДА закликали містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування.

Нагадаємо

У столиці стрімко погіршилася погода. На Глибочицькій пориви вітру повалили будівельний кран, у різних районах падають дерева, вулиці затоплені. Рятувальники попереджають: негода вируватиме ще щонайменше добу.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
Київська міська державна адміністрація
Київ
Tesla
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