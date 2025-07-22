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Киев накрыла непогода: пять человек пострадали, среди них 13-летняя девочка

Киев • УНН

 • 2542 просмотра

В Киеве в результате урагана и грозы повалено более 30 деревьев. Медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девочку, пострадавших от непогоды.

Киев накрыла непогода: пять человек пострадали, среди них 13-летняя девочка

В результате непогоды в Киеве зафиксировано более 30 поваленных деревьев вследствие урагана и грозы. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку, пострадавших от непогоды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС. В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев вследствие урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики. К работам также привлечено более 10 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и 3 аварийно-спасательных авто. К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку

 - говорится в сообщении.

В КГГА призвали горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию.

Напомним

В столице стремительно ухудшилась погода. На Глубочицкой порывы ветра повалили строительный кран, в разных районах падают деревья, улицы затоплены. Спасатели предупреждают: непогода будет бушевать еще как минимум сутки.

Павел Башинский

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
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