Киев накрыла непогода: пять человек пострадали, среди них 13-летняя девочка

В результате непогоды в Киеве зафиксировано более 30 поваленных деревьев вследствие урагана и грозы. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку, пострадавших от непогоды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС. В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев вследствие урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики. К работам также привлечено более 10 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и 3 аварийно-спасательных авто. К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку - говорится в сообщении.

В КГГА призвали горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию.

Напомним

В столице стремительно ухудшилась погода. На Глубочицкой порывы ветра повалили строительный кран, в разных районах падают деревья, улицы затоплены. Спасатели предупреждают: непогода будет бушевать еще как минимум сутки.