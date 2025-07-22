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Київ накрила негода: впав будівельний кран, вулиці залило 22 липня 2025

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Київ накрила потужна буря з рясним дощем та сильним вітром, що повалив будівельний кран на Глибочицькій та спричинив підтоплення вулиць. Негода вируватиме ще щонайменше добу, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Київ накрила негода: впав будівельний кран, вулиці залило

У столиці стрімко погіршилася погода. На Глибочицькій пориви вітру повалили будівельний кран, у різних районах падають дерева, вулиці затоплені. Рятувальники попереджають: негода вируватиме ще щонайменше добу, пише УНН.

Деталі

Столицю накрила потужна буря - місто заливає рясним дощем, а сильний вітер валить дерева. На Глибочицькій негода повалила будівельний кран.

У соцмережах містяни повідомляють про підтоплені вулиці та ускладнення в русі транспорту.

Киян закликають бути вкрай обережними - не ходити поблизу дерев, уникати затоплених ділянок і не паркувати авто під кронами.

Як повідомили у ДСНС, У найближчі години та вночі 23 липня негода вируватиме в північних, центральних областях, Харківщині, а вдень 23 липня - і на Лівобережжі. Синоптики прогнозують грози, місцями град і шквали 15–20 м/с.

Також найближчими годинами та вночі можливі грози, град і сильний вітер На Київщині та у самій столиці. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КиївКримінал та НППогода та довкілля
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ
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