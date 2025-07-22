Киев накрыла непогода: упал строительный кран, улицы залило 22 июля 2025

В столице резко ухудшилась погода. На Глыбочицкой порывы ветра повалили строительный кран, в разных районах падают деревья, улицы затоплены. Спасатели предупреждают: непогода будет бушевать еще как минимум сутки, пишет УНН.

Детали

Столицу накрыла мощная буря - город заливает обильным дождем, а сильный ветер валит деревья. На Глыбочицкой непогода повалила строительный кран.

В соцсетях горожане сообщают о подтопленных улицах и осложнениях в движении транспорта.

Киевлян призывают быть крайне осторожными - не ходить вблизи деревьев, избегать затопленных участков и не парковать авто под кронами.

Как сообщили в ГСЧС, в ближайшие часы и ночью 23 июля непогода будет бушевать в северных, центральных областях, Харьковщине, а днем 23 июля - и на Левобережье. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.

Также в ближайшие часы и ночью возможны грозы, град и сильный ветер на Киевщине и в самой столице. Объявлен желтый уровень опасности.