Непогода в Одесской области: подросток погиб, четверо детей травмированы

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
27 июля, 14:42 • 16123 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 42354 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 43567 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 43689 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 54099 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 54275 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 197118 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 78539 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 71182 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 130080 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.2м/с
74%
746мм
Популярные новости
Санкции Запада усиливают изоляцию калининграда, морские пути перегружены - СВР27 июля, 11:25 • 11613 просмотра
Австрия пересмотрит нейтралитет из-за действий россии: вступление в НАТО становится предметом обсуждения27 июля, 11:35 • 3890 просмотра
Госсекретарь США назвал вероятного кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году27 июля, 12:00 • 7996 просмотра
В Кривом Роге представитель ТЦК избил пожилого мужчину: открыто уголовное дело27 июля, 12:23 • 13472 просмотра
Украина получит десятки тысяч комплектов для дронов с искусственным интеллектом - FT16:44 • 5646 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 197118 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 130080 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 174624 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 146206 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 166061 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 16123 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 19991 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 23370 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 21743 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 22575 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс

Непогода в Одесской области: подросток погиб, четверо детей травмированы

Киев • УНН

 • 828 просмотра

В городе Балта Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку с подростками. Один ребенок погиб, еще четверо получили травмы и были переданы медикам.

Непогода в Одесской области: подросток погиб, четверо детей травмированы

В Одесской области в результате непогоды погиб подросток, еще 4 детей травмированы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в Подольском районе, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки.

Спасатели прибыли на место и из-под дерева освободили 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось

- говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что все обстоятельства сейчас устанавливают представители полиции.

Напомним

22 июля в Киеве в результате урагана и грозы было повалено более 30 деревьев. Медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девочку, пострадавших от непогоды.

Дерево упало на ребенка в Харькове: 7-летняя девочка госпитализирована12.07.25, 23:16 • 10496 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Происшествия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9