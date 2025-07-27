Непогода в Одесской области: подросток погиб, четверо детей травмированы

В Одесской области в результате непогоды погиб подросток, еще 4 детей травмированы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в Подольском районе, в городе Балта, подростки отдыхали у реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки.

Спасатели прибыли на место и из-под дерева освободили 4-х детей, которых передали медикам. К сожалению, пятого ребенка спасти не удалось - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что все обстоятельства сейчас устанавливают представители полиции.

Напомним

22 июля в Киеве в результате урагана и грозы было повалено более 30 деревьев. Медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девочку, пострадавших от непогоды.

Дерево упало на ребенка в Харькове: 7-летняя девочка госпитализирована