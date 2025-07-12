Дерево упало на ребенка в Харькове: 7-летняя девочка госпитализирована

В Харькове во время непогоды пострадал ребенок. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города.

Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь - рассказал Синегубов.

Он призвал харьковчан и жителей области быть осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи.

Напомним

В результате непогоды в с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.

Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию