Дерево упало на ребенка в Харькове: 7-летняя девочка госпитализирована
Киев • УНН
В Харькове 7-летняя девочка пострадала из-за падения дерева в Основянском районе. Ребенка госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
В Харькове во время непогоды пострадал ребенок. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города.
Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь
Он призвал харьковчан и жителей области быть осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи.
Напомним
В результате непогоды в с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.
Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию12.07.25, 20:57 • 3128 просмотров