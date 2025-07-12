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Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В Харькове бушует непогода, вызвавшая падение деревьев возле круга на Гагарина и Никольского. Также сообщается о возможном попадании молнии в подстанцию и проблемах с освещением в центре города, хотя эта информация еще не подтверждена.

Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию

Харьков накрыла непогода. В соцсетях сообщают о поваленных деревьях и вероятном попадании молнии в подстанцию, передает УНН.

"В городе как будто апокалипсис", - сообщают харьковские паблики.

Пользователи сообщают, что молния, вероятно, попала в подстанцию, а также проблемы с освещением в центре города. Однако на данный момент данная информация не подтверждена.

"Уже точно известно о поваленных деревьях возле круга на Гагарина и возле Никольского", - говорится в сообщении.

Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села11.07.25, 03:48 • 30143 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Харьков
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