Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 92532 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 105731 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 57715 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
10 июля, 13:06 • 55122 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 41314 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10 июля, 10:35 • 80254 просмотра
ЕС запускает новый фонд для восстановления Украины и объявил о возможности привлечь до €10 млрд
10 июля, 09:06 • 27928 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 31584 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 107751 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 29493 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
83%
745мм
Популярные новости
Многоуровневая схема хищения средств бюджета Киева: Кравченко заявил, что 11 столичных чиновников получили подозрения10 июля, 17:21 • 3978 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 20588 просмотра
Умер ведущий футболист и бывший тренер львовских "Карпат" Степан Юрчишин10 июля, 18:47 • 3978 просмотра
путин плохо разыграл свои карты, отношения с Трампом обострились - NYT10 июля, 19:04 • 3314 просмотра
Смерть министра транспорта рф подпитывает спекуляции об ухудшении условий жизни кремлевских элит - АР19:52 • 2862 просмотра
публикации
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 69990 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 92532 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 105731 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 100175 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 107751 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Елена Зеленская
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Рим
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 20599 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 165134 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 293025 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 470413 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 297746 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
Старлинк
Signal
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Сильная гроза и шквальный ветер стали причиной падения деревьев в Черкассах, затруднив движение. В Золотоношской общине ураган повредил крыши и оборвал линии электропередач, оставив все села без света.

Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села

В Черкассах и области в результате непогоды накануне были повалены деревья и затруднено дорожное движение. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского совета и местные СМИ.

Детали

В горсовете отметили, что сильная гроза, обильный дождь и шквальный ветер натворили бед в Черкассах.

В разных районах города поваленные деревья и сломанные ветки создали препятствия для движения

- говорится в сообщении.

Тем временем сильный ветер в Золотоношской общине нанес немалый ущерб. В результате урагана повалены деревья, повреждены крыши жилых и нежилых зданий, оборваны линии электропередач.

Все села общины остались без электроснабжения

- сообщил заместитель городского головы Золотоноши Александр Флоренко.

Напомним

На Киевщине из-за урагана, грозы, града и дождя накануне было обесточено более 57 тысяч клиентов в шести общинах.

Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров10.07.25, 09:16 • 39975 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Происшествия
Черкассы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9