Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села
Киев • УНН
Сильная гроза и шквальный ветер стали причиной падения деревьев в Черкассах, затруднив движение. В Золотоношской общине ураган повредил крыши и оборвал линии электропередач, оставив все села без света.
В Черкассах и области в результате непогоды накануне были повалены деревья и затруднено дорожное движение. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского совета и местные СМИ.
Детали
В горсовете отметили, что сильная гроза, обильный дождь и шквальный ветер натворили бед в Черкассах.
В разных районах города поваленные деревья и сломанные ветки создали препятствия для движения
Тем временем сильный ветер в Золотоношской общине нанес немалый ущерб. В результате урагана повалены деревья, повреждены крыши жилых и нежилых зданий, оборваны линии электропередач.
Все села общины остались без электроснабжения
Напомним
На Киевщине из-за урагана, грозы, града и дождя накануне было обесточено более 57 тысяч клиентов в шести общинах.
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