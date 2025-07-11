Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села

В Черкассах и области в результате непогоды накануне были повалены деревья и затруднено дорожное движение. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского совета и местные СМИ.

Детали

В горсовете отметили, что сильная гроза, обильный дождь и шквальный ветер натворили бед в Черкассах.

В разных районах города поваленные деревья и сломанные ветки создали препятствия для движения - говорится в сообщении.

Тем временем сильный ветер в Золотоношской общине нанес немалый ущерб. В результате урагана повалены деревья, повреждены крыши жилых и нежилых зданий, оборваны линии электропередач.

Все села общины остались без электроснабжения - сообщил заместитель городского головы Золотоноши Александр Флоренко.

Напомним

На Киевщине из-за урагана, грозы, града и дождя накануне было обесточено более 57 тысяч клиентов в шести общинах.

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