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Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Сильна гроза та шквальний вітер спричинили повалення дерев у Черкасах, ускладнивши рух. У Золотоніській громаді буревій пошкодив дахи та обірвав лінії електропередач, залишивши всі села без світла.

Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села

У Черкасах та області внаслідок негоди напередодні було повалено дерева та ускладнено дорожній рух. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської ради та місцеві ЗМІ.

Деталі

У міськраді зазначили, що сильна гроза, рясний дощ і шквальний вітер наробили лиха в Черкасах.

У різних районах міста повалені дерева та зламані гілки створили перешкоди для руху

- йдеться у повідомленні.

Тим часом сильний вітер у Золотоніській громаді завдав чималої шкоди. Унаслідок буревію повалено дерева, пошкоджено дахи житлових і нежитлових будівель, обірвано лінії електропередач.

Усі села громади залишилися без електропостачання

- повідомив заступник міського голови Золотоноші Олександр Флоренко.

Нагадаємо

На Київщині через буревій, грозу, град та дощ напередодні було знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів у шести громадах.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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