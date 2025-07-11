Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села
Київ • УНН
Сильна гроза та шквальний вітер спричинили повалення дерев у Черкасах, ускладнивши рух. У Золотоніській громаді буревій пошкодив дахи та обірвав лінії електропередач, залишивши всі села без світла.
У Черкасах та області внаслідок негоди напередодні було повалено дерева та ускладнено дорожній рух. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської ради та місцеві ЗМІ.
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У міськраді зазначили, що сильна гроза, рясний дощ і шквальний вітер наробили лиха в Черкасах.
У різних районах міста повалені дерева та зламані гілки створили перешкоди для руху
Тим часом сильний вітер у Золотоніській громаді завдав чималої шкоди. Унаслідок буревію повалено дерева, пошкоджено дахи житлових і нежитлових будівель, обірвано лінії електропередач.
Усі села громади залишилися без електропостачання
Нагадаємо
На Київщині через буревій, грозу, град та дощ напередодні було знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів у шести громадах.
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