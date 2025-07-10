Наслідки буревію на Київщині: знеструмлено десятки тисяч господарств у низці громад
Київ • УНН
На Київщині через буревій, грозу, град та дощ знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів у шести громадах. Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення електропостачання.
Найбільше постраждали громади: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка. Складні погодні обставини поки тривають, але енергетики у у посиленому режимі працюють над відновленням.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
Деталі
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі. зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.
Наразі відомо, що через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною:
Знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів.
Найбільше постраждали такі громади, як:
- Баришівка.
- Бориспіль.
- Бровари.
- Переяслав.
- Яготин.
- Згурівка.
За прогнозами синоптиків, складні погодні умови триватимуть до кінця доби
Доповнення
Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють цілодобово у посиленому режимі.
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