Наслідки буревію на Київщині: знеструмлено десятки тисяч господарств у низці громад

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
16:18 • 10637 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
14:43 • 63242 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
13:59 • 78746 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
13:33 • 42917 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
13:06 • 41540 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
10 липня, 11:35 • 34868 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10 липня, 10:35 • 65895 перегляди
ЄС запускає новий фонд для відбудови України і оголосив про можливість залучити до €10 млрд
10 липня, 09:06 • 26979 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 30971 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 97294 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
54%
743мм
Популярнi новини
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича10 липня, 08:58 • 53332 перегляди
Британія повідомила про велику оборонну угоду з Україною: передбачає понад 5000 ракет ППО10 липня, 11:50 • 14690 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 78071 перегляди
Пекін відреагував на затримання в Україні китайців за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"14:36 • 36208 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 45755 перегляди
Публікації
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 46531 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
14:43 • 63242 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
13:59 • 78746 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 78833 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 97294 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 17:43 • 5334 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 159691 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 287941 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 465770 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 293444 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Signal
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Бук (ЗРК)

Наслідки буревію на Київщині: знеструмлено десятки тисяч господарств у низці громад

Київ • УНН

 • 184 перегляди

На Київщині через буревій, грозу, град та дощ знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів у шести громадах. Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення електропостачання.

Наслідки буревію на Київщині: знеструмлено десятки тисяч господарств у низці громад

Найбільше постраждали громади: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка. Складні погодні обставини поки тривають, але енергетики у  у посиленому режимі працюють над відновленням.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

Деталі

 Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі. зазначив  голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Наразі відомо, що через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною:

Знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів. 

- повідомив Калашник. 

Найбільше постраждали такі громади, як:

  1. Баришівка.
    1. Бориспіль.
      1. Бровари.
        1. Переяслав.
          1. Яготин.
            1. Згурівка.

              За прогнозами синоптиків, складні погодні умови триватимуть до кінця доби

              - інформують в ОВА Київської області. 

              Доповнення

              Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють цілодобово у посиленому режимі.

              Нагадаємо

              Негода зачепила вісім областей в Україні, поваливши дерева, пошкодивши дахи та залишивши людей без світла, повідомили в ДСНС України.

              Рекорд за майже 60 років: у Львові зафіксовано опади на рівні 115% місячної норми10.07.25, 13:25 • 877 переглядiв

              Ігор Тележніков

              Ігор Тележніков

              КиївщинаПогода та довкілля
              Київська область
              ДТЕК
              Бориспіль
              Україна
              Бровари
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9