Наслідки буревію на Київщині: знеструмлено десятки тисяч господарств у низці громад

Найбільше постраждали громади: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка. Складні погодні обставини поки тривають, але енергетики у у посиленому режимі працюють над відновленням.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

Деталі

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі. зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Наразі відомо, що через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною:

Знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів. - повідомив Калашник.

Найбільше постраждали такі громади, як:

Баришівка. Бориспіль. Бровари. Переяслав. Яготин. Згурівка.

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови триватимуть до кінця доби - інформують в ОВА Київської області.

Доповнення

Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють цілодобово у посиленому режимі.

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