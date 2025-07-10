Рекорд за майже 60 років: у Львові зафіксовано опади на рівні 115% місячної норми

Надзвичайні дощі на заході України: у Львові за даними метеорологів кількість опадів склала 115% місячної норми. Ситуація складна, тому для оперативної ліквідації наслідків задіяні значні сили міських та комунальних служб. Про це пише пресслужба Львівської міської ради, передає УНН.

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Вночі та зранку 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів. За даними міськради:

110,2 мм за 12 годин, що становить 115% місячної норми. - пише пресслужба міської адміністрації.

Для порівняння:

попередній рекорд у місті зафіксовано ще у 1966 році;

за даними майже 60 річної давнини, тоді ішлося про досягнення рівня у 86,3 мм/добу.

Щодо поточної ситуації, повідомляється про переповнення русла річки Зубра, річки Марунька (м. Винники). Також повноводною стала річка Вишенька, що теж виходить з берегів.

Вулично-дорожні мережі страждають від підтоплень; зафіксовано падіння 9 дерев та 4 великих гілок.

Нагадаємо

УНН передавав повідомлення мера міста Львів, Андрія Садового:

Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів - ідеться про нежитлові зони. - написав Садовий.

За даними метеорологів та влади, найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають;

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, внаслідок чого 32 особи отримали травми. Водій автобуса, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення.