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Рекорд за майже 60 років: у Львові зафіксовано опади на рівні 115% місячної норми

Київ • УНН

 • 488 перегляди

У Львові 10 липня випала рекордна кількість опадів – 110,2 мм за 12 годин, що становить 115% місячної норми. Це перевищило попередній рекорд 1966 року, спричинивши підтоплення вулиць та річок.

Рекорд за майже 60 років: у Львові зафіксовано опади на рівні 115% місячної норми

Надзвичайні дощі на заході України: у Львові за даними метеорологів  кількість опадів склала 115% місячної норми. Ситуація складна, тому для оперативної ліквідації наслідків задіяні значні сили міських та комунальних служб. Про це пише пресслужба Львівської міської ради, передає УНН.

Деталі

Вночі та зранку 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів. За даними міськради:

110,2 мм за 12 годин, що становить 115% місячної норми.

- пише пресслужба міської адміністрації. 

Для порівняння:

  • попередній рекорд у місті зафіксовано ще у 1966 році;
    • за даними майже 60 річної давнини, тоді ішлося про досягнення рівня у 86,3 мм/добу.

       Щодо поточної ситуації, повідомляється про переповнення русла річки Зубра, річки Марунька (м. Винники). Також повноводною стала річка Вишенька, що теж виходить з берегів.

      Вулично-дорожні мережі страждають від підтоплень; зафіксовано падіння 9 дерев та 4 великих гілок.

      Нагадаємо

      УНН передавав повідомлення мера міста Львів, Андрія Садового:

      Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів - ідеться про нежитлові зони.

      - написав Садовий.

      За даними метеорологів та влади, найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають;

      На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком, внаслідок чого 32 особи отримали травми. Водій автобуса, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      СуспільствоПогода та довкілля
      Андрій Садовий
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