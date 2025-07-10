Зливи на Львівщина: дві річки вийшли з берегів, підтопило будинки та дороги, тисячі без світла

У Львівській області вирує негода, через дощі з берегів вийшли дві річки, підтопило будинки та дороги, у Солонці на трасі Київ-Чоп відбувся невеликий зсув на дорозі, є знеструмлення, найбільше опадів випало у Львові, рятувальники ліквідовують наслідки злив, повідомили у ДСНС України та голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

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За даними ДСНС, річки Щирка та Зубра вийшли з берегів через сильні дощі у Львівській області у ніч на 10 липня. Як уточнив голова ОВА, це сталося у Львівському районі. У селах Скнилів, Зубра та Сокільники, за даними ДСНС, вода підтопила вулиці, житлові будинки й автомобілі.

Частково затоплена також дорога Львів - Пустомити - Меденичі.

У селі Скнилів рятувальники евакуювали чотирьох людей, зокрема двох дітей, а також врятували двох собак.

Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів

Для оперативної координації дій та ліквідації наслідків негоди, як повідомив Козицький, провели засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Ключове, зі слів голови ОВА:

внаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали: автодорога Львів - Пустомити - Меденичі, 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках;

найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають;

розпочали пропускати транспорт на ділянці в Сокільниках. Там укріпили узбіччя, проте повністю рух наразі не відновили. Також внаслідок негоди у Солонці на трасі «Київ-Чоп» відбувся невеликий зсув дорожнього полотна, працює відповідна техніка. По інших ділянках ускладнень в русі немає;

загалом понад 44 тисячі абонентів у області перебувають без електропостачання.

Представники обласного центру контролю та профілактики хвороб, зі слів Козицького, підтвердили готовність до оперативного дослідження якості питної води. "У разі загострення ситуації, наявних реагентів достатньо. Профілактична робота ведеться, заміри якості питної води проводять регулярно", - зазначив голова ОВА.

У підсумку засідання, за його словами, доручили головам міських, селищних та сільських громад організувати обстеження зруйнованих (пошкоджених) будівель та споруд, встановити розміри нанесених збитків і визначити обсяги коштів, необхідних для їх відновлення.

"Ситуація контрольована, рівень води знижується. На місцях працюють усі необхідні служби. Триває моніторинг обстановки", - повідомив Козицький.

Фахівці ДСНС, як вказано, відкачують воду з території електропідстанції за допомогою мотопомп.