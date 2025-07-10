Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів

У Львові сильні дощі спричинили вихід річки Зубра з берегів, у місті є підтоплення, зачепило деякі дороги, і, за прогнозами, дощ триватиме цілий день, повідомила місцева влада, пише УНН.

Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів - ідеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів - написав мер міста Андрій Садовий у соцмережах.

За даними Львівської міськради, річку Зубру, що поблизу Львова, затопило - і проїзд транспорту там наразі неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

Щодо перехресть на території Львова, то наразі камери спостереження не фіксують великого скупчення води, зазначили у міськраді.

За даними патрульної поліції у регіоні, внаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення ділянок доріг:

Львів: вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II;

автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники;

у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.

Громадський транспорт Львова, як зазначається, курсує у звичному режимі. Лише тролейбус №27 через підтоплення на вулиці Авіаційній тимчасово розвертається на вулиці Городоцькій біля АТП-1. На маршруті працює тролейбус з автономним живленням.

У Львові на місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно, наголосили у міськраді. За прогнозами погоди, дощ триватиме сьогодні цілий день.

Мер закликав містян перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

Міські служби, з його слів, працюють у посиленому режимі.

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