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Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів

Київ • УНН

 • 2349 перегляди

Через сильні дощі у Львові тривають підтоплення, річка Зубра виходить з берегів, загрожуючи трьом районам. Затоплено автостоянки та ділянки доріг, громадський транспорт працює зі змінами.

Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів

У Львові сильні дощі спричинили вихід річки Зубра з берегів, у місті є підтоплення, зачепило деякі дороги, і, за прогнозами, дощ триватиме цілий день, повідомила місцева влада, пише УНН.

Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів - ідеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів

- написав мер міста Андрій Садовий у соцмережах.

За даними Львівської міськради, річку Зубру, що поблизу Львова, затопило - і проїзд транспорту там наразі неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна.

Щодо перехресть на території Львова, то наразі камери спостереження не фіксують великого скупчення води, зазначили у міськраді.

За даними патрульної поліції у регіоні, внаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення ділянок доріг:

  • Львів: вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II;
    • автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники;
      • у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.

        Громадський транспорт Львова, як зазначається, курсує у звичному режимі. Лише тролейбус №27 через підтоплення на вулиці Авіаційній тимчасово розвертається на вулиці Городоцькій біля АТП-1. На маршруті працює тролейбус з автономним живленням.

        У Львові на місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно, наголосили у міськраді. За прогнозами погоди, дощ триватиме сьогодні цілий день.

        Мер закликав містян перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

        Міські служби, з його слів, працюють у посиленому режимі.

        Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах08.07.25, 12:39 • 36206 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКримінал та НП
        Андрій Садовий
        Львів
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