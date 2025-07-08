Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах

Негода зачепила 8 областей в Україні, поваливши дерева, пошкодивши дахи та залишивши людей без світла, повідомили в ДСНС України, зазначивши, що ліквідація наслідків ще триває, пише УНН.

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"Сильний вітер, грози, град і зливи наробили шкоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники, як вказано, ліквідовують наслідки буревіїв у десятках населених пунктів. Найчастіше - це повалені дерева на проїжджих частинах, обірвані лінії електропередач, зірвані дахи та пошкоджені автівки:

на Закарпатті зафіксовано понад 50 пошкоджених дахів у селі Бадів, ще 20 виїздів рятувальників – вони прибрали 22 дерева, що попадали на дороги, електромережі та подвір’я;

на Волині працювали понад 40 рятувальників та 11 одиниць техніки у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах. Дерева прибирали з автошляхів і вулиць, щоб відновити безпечний рух транспорту;

у Чернівецькій області пошкоджено понад 1400 кв. м покрівель на будинках, підприємствах і адмінбудівлях. Дерева падали на автошляхи, будинки та автівки. Над ліквідацією наслідків негоди працювали 41 рятувальник та 11 одиниць техніки;

на Прикарпатті рятувальники здійснили 12 виїздів, з них 10, щоб прибирати дерева, що падали на припарковані машини. Один лист бляхи з покрівлі зірвався на проїжджу частину;

у Львівській області буревій повалив дерева у містах та селах, перекриваючи дороги і пошкоджуючи приватну власність.

"У багатьох населених пунктах ліквідація наслідків негоди ще триває", - повідомили у ДСНС.

До робіт залучені десятки рятувальників та спецтехніка. "Завдяки їхній оперативності вдалося швидко відновити рух транспорту, запобігти новим пошкодженням та забезпечити безпеку жителів", - зазначили у ДСНС.

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