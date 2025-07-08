Непогода затронула восемь областей Украины: что происходит в пострадавших регионах

Непогода затронула 8 областей Украины, повалив деревья, повредив крыши и оставив людей без света, сообщили в ГСЧС Украины, отметив, что ликвидация последствий еще продолжается, пишет УНН.

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"Сильный ветер, грозы, град и ливни нанесли ущерб на Львовщине, Волыни, Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, а также в Винницкой, Тернопольской и Ровенской областях", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели, как указано, ликвидируют последствия ураганов в десятках населенных пунктов. Чаще всего - это поваленные деревья на проезжих частях, оборванные линии электропередач, сорванные крыши и поврежденные автомобили:

на Закарпатье зафиксировано более 50 поврежденных крыш в селе Бадов, еще 20 выездов спасателей – они убрали 22 дерева, упавших на дороги, электросети и дворы;

на Волыни работали более 40 спасателей и 11 единиц техники в Ковельском, Луцком и Владимирском районах. Деревья убирали с автодорог и улиц, чтобы восстановить безопасное движение транспорта;

в Черновицкой области повреждено более 1400 кв. м кровель на домах, предприятиях и админзданиях. Деревья падали на автодороги, дома и автомобили. Над ликвидацией последствий непогоды работали 41 спасатель и 11 единиц техники;

на Прикарпатье спасатели совершили 12 выездов, из них 10, чтобы убирать деревья, падавшие на припаркованные машины. Один лист жести с кровли сорвался на проезжую часть;

во Львовской области ураган повалил деревья в городах и селах, перекрывая дороги и повреждая частную собственность.

"Во многих населенных пунктах ликвидация последствий непогоды еще продолжается", - сообщили в ГСЧС.

К работам привлечены десятки спасателей и спецтехника. "Благодаря их оперативности удалось быстро восстановить движение транспорта, предотвратить новые повреждения и обеспечить безопасность жителей", - отметили в ГСЧС.

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