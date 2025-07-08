Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине

Непогода, прокатившаяся по западным областям Украины, оставила без электроснабжения более 700 населенных пунктов в семи регионах, больше всего - на Львовщине, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 07:00 8 июля по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дожди) обесточен 701 населенный пункт (Винницкая - 66, Львовская - 206, Волынская - 172, Тернопольская - 66, Закарпатская - 133, Ивано-Франковская - 63 и Ровенская - 61) - сообщили в ГСЧС.

Частично повреждены кровли частных домов (Ровенская - 100, Закарпатская - 50 и Ивано-Франковская - 1).

Подразделения ГСЧС привлекались к работам по распиловке аварийных деревьев.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля