Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине
Киев • УНН
Непогода оставила без электроснабжения более 700 населенных пунктов в семи западных областях Украины. Больше всего пострадала Львовщина, также повреждены кровли домов.
Непогода, прокатившаяся по западным областям Украины, оставила без электроснабжения более 700 населенных пунктов в семи регионах, больше всего - на Львовщине, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
По состоянию на 07:00 8 июля по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дожди) обесточен 701 населенный пункт (Винницкая - 66, Львовская - 206, Волынская - 172, Тернопольская - 66, Закарпатская - 133, Ивано-Франковская - 63 и Ровенская - 61)
Частично повреждены кровли частных домов (Ровенская - 100, Закарпатская - 50 и Ивано-Франковская - 1).
Подразделения ГСЧС привлекались к работам по распиловке аварийных деревьев.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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