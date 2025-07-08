Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні

Негода, яка прокотилася західними областями України, залишила без електропостачання понад 700 населених пунктів у семи регіонах, найбільше - на Львівщині, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Станом на 07:00 8 липня за інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощі) знеструмлено 701 населений пункт (Вінницька - 66, Львівська - 206, Волинська - 172, Тернопільська - 66, Закарпатська - 133, Івано-Франківська - 63 та Рівненська - 61) - повідомили у ДСНС.

Частково пошкоджено покрівлі приватних будинків (Рівненська - 100, Закарпатська - 50 та Івано-Франківська - 1).

Підрозділи ДСНС залучались до робіт з крижування аварійних дерев.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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