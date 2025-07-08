$41.730.01
49.120.05
ukru
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
05:38 • 2550 перегляди
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
03:46 • 27155 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 66337 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 79994 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 109318 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 116665 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 111612 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 208681 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 68758 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 85324 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
87%
744мм
Популярнi новини
Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку7 липня, 21:39 • 56546 перегляди
Ізраїль готується до нових військових дій проти Ірану і очікує, що Трамп дасть "зелене світло" - Axios7 липня, 23:19 • 5470 перегляди
Негода змінює графік руху поїздів: в Укрзалізниці розповіли, які рейси затримаються8 липня, 00:39 • 21138 перегляди
Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату02:39 • 12322 перегляди
Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня04:05 • 14980 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 98339 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 87271 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 110343 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 116143 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 208696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 104902 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 294364 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 134794 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 252092 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 274721 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні

Київ • УНН

 • 2448 перегляди

Негода залишила без електропостачання понад 700 населених пунктів у семи західних областях України. Найбільше постраждала Львівщина, також пошкоджено покрівлі будинків.

Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні

Негода, яка прокотилася західними областями України, залишила без електропостачання понад 700 населених пунктів у семи регіонах, найбільше - на Львівщині, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Станом на 07:00 8 липня за інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощі) знеструмлено 701 населений пункт (Вінницька - 66, Львівська - 206, Волинська - 172, Тернопільська - 66, Закарпатська - 133, Івано-Франківська - 63 та Рівненська - 61)

- повідомили у ДСНС.

Частково пошкоджено покрівлі приватних будинків (Рівненська - 100, Закарпатська - 50 та Івано-Франківська - 1).

Підрозділи ДСНС залучались до робіт з крижування аварійних дерев.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня08.07.25, 07:05 • 14714 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Рівненська область
Вінницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Укргідроенерго
Волинська область
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9