Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
Київ • УНН
Негода залишила без електропостачання понад 700 населених пунктів у семи західних областях України. Найбільше постраждала Львівщина, також пошкоджено покрівлі будинків.
Негода, яка прокотилася західними областями України, залишила без електропостачання понад 700 населених пунктів у семи регіонах, найбільше - на Львівщині, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
Станом на 07:00 8 липня за інформацією Укренерго внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощі) знеструмлено 701 населений пункт (Вінницька - 66, Львівська - 206, Волинська - 172, Тернопільська - 66, Закарпатська - 133, Івано-Франківська - 63 та Рівненська - 61)
Частково пошкоджено покрівлі приватних будинків (Рівненська - 100, Закарпатська - 50 та Івано-Франківська - 1).
Підрозділи ДСНС залучались до робіт з крижування аварійних дерев.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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