Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня

У вівторок, 8 липня, в Україні очікується спектона погода, в деяких регіонах пройдуть дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, узахідних областях буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, температура вдень 26-31°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза; вдень сильна спека 35-39°, у північних та Вінницькій областях 29-34°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, вдень дощитиме. Температура повітря - 31-33°.

Всесвітній день викриття та День боротьби з алергією: що ще відзначають 8 липня